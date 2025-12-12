越南国家主席梁强接受多国新任驻越大使递交国书

12月12日下午，越南国家主席梁强在主席府接受埃及、印度、智利和新加坡等国驻越南大使以及拉脱维亚、阿尔巴尼亚、尼泊尔、乌兹别克斯坦、吉布提、加蓬、赤道几内亚、索马里、乍得、巴拉圭等国兼驻越南大使递交国书。



梁强发表讲话。图自越通社

*会见埃及驻越大使哈尼·穆斯塔法·穆罕默德·穆斯塔法·哈桑（Hany Mostafa Mohamed Mostafa Hassan）时，国家主席梁强重申，越南重视埃及为该地区和平与稳定发挥的作用和地位。



他建议两国在新合作框架中有效密切配合，加强各级代表团互访，落实高层互访中双方所达成的共识。他强调，应将贸易—投资视为合作支柱，推进科技、农业、民间交流、国防安全等领域的合作，同时加强在多边论坛上协调与互相支持。



哈桑大使强调，埃越传统友谊深厚，并承诺将竭尽全力进一步双边合作，与越南职能机关紧密配合，有效开展两国所签署的合作协议。



他希望越南向埃及分享在技术、信息和传媒等领域的发展经验，同时加强农业合作，推动埃及农产品进入越南市场。



*梁强对印度驻越大使策林·W·夏尔巴（Tshering W. Sherpa）赴越履新表示祝贺，并强调，越南一向重视并优先发展与印度的传统友谊。



在两国良好传统友谊的基础上，越南是印度“东向战略”和“印太战略”的重要伙伴。他希望在其任期内进一步促进两国贸易和投资合作，以及印度与东盟之间的贸易和投资关系。



梁强建议策林·W·夏尔巴今后注重增强两国政治互信，有效发挥合作机制，有效落实两国所签署的协议，推动两国全面战略伙伴关系走深走实。



他建议两国在经济、贸易和投资等领域实现突破，最大限度挖掘两国的潜力和优势，促进国防安全、科技、民间交流等领域的合作。



另外，两国需要继续在国际和地区组织上互相配合与支持，并重申，越南支持印度向东政策，愿意成为印度进军东盟市场的桥梁。



*会见智利驻越大使纳斯利·伊莎贝尔·贝尔纳尔·普拉多（Nasly Isabel Bernal Prado）时，梁强相信普拉多将为促进两国友好合作关系作出积极贡献。他重申，越南始终重视两国传统友谊，智利是越南在该地区的重要伙伴之一。梁强希望普拉多进一步促进与深化两国在经济、贸易和投资等领域的合作关系，加强各级代表团的互访，在国际和多边组织上促进配合。



普拉多强调，在她的任期内，将促进两国经济、贸易和民间交流与政治关系相称，从而进一步促进和深化两国全面伙伴关系，使其更加务实有效。



*会见新加坡驻越大使拉杰帕尔星（Rajpal Singh）时，国家主席强调，新加坡是越南的亲密朋友和重要经济伙伴。



他希望在越南工作任期内，拉杰帕尔星将发挥桥梁作用，进一步促进各级代表团的互访与接触，有效实施2025~2030年阶段越南与新加坡全面战略伙伴关系行动计划。



梁强与多国新任驻越大使合影。图自越通社

梁强建议双方扩大科技、人工智能、数字化转型、绿色转型、国防安全等潜在领域的合作，共同为建设强大繁荣的东盟共同体做出贡献，致力于世界和地区团结、和平与稳定。



拉杰帕尔星承诺将全力以赴进一步促进两国在所有领域的合作，并希望两国执政党早日建立战略对话机制。



在经济合作方面，拉杰帕尔星表示，新加坡愿意扩大在越南的投资，与越南合作伙伴加强在高科技、可再生能源、智能基础设施和可持续城市发展等领域的合作。



*接受拉脱维亚、阿尔巴尼亚、尼泊尔、乌兹别克斯坦、吉布提、加蓬、赤道几内亚、索马里、乍得、巴拉圭等国家兼驻越南大使递交的国书时，梁强高兴地看到在传统友谊基础上，越南与南亚、中亚、非洲、拉美、波罗的海和巴尔干地区国家的合作不断取得积极进展。



梁强重申，越南一直奉行独立自主、多边化、多样化的外交政策，是国际社会的可靠的朋友和伙伴以及积极且负责任的成员国。



他强调，越南一直为各国驻越大使圆满完成在越南工作任期创造最有利条件，并建议各位大使继续发挥桥梁作用，推进各级代表团的互访，促进企业合作与对接，扩大双边及多边的合作，为各国友谊和共同利益作出贡献。（完）