越南国家主席梁强接受埃及大使辞行拜会

梁强对阿玛尔·阿卜杜勒·卡德尔·艾尔莫西·萨拉玛大使在任期内取得的积极成就表示祝贺和高度评价，肯定她为巩固和推动越埃传统友好合作关系发展作出了积极贡献。



通过大使，梁强主席向埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西阁下致以亲切问候和良好祝愿，祝贺埃及在实现“2030愿景”目标中取得的重要成就，相信埃及政府和人民将在国家建设与发展事业中继续取得更加辉煌的胜利。



埃及大使表示，自履新以来，她始终感受到越南党、国家和人民给予的友好情谊、热情接待和宝贵支持。她对越南近年来取得的成就表示祝贺，并对当前越南在政治体系组织机构改革方面取得的积极进展表示高度评价，坚信越南未来将实现富强发展。她同时强调，埃越两国在经贸投资、文化、科技等多个领域合作潜力仍有待充分挖掘；埃及在数字化转型、数字经济、经济增长模式转型、国防安全等方面与越南有许多共同发展目标。



梁强指出，今后，双方应加强会晤与代表团互访，特别是高层互访，进一步推动经济、贸易、投资、国防、安全等领域合作发展。



梁强高度评价埃及在中东和北非地区的地位与作用，并强调，越南愿与埃及加强务实高效的合作关系，造福两国人民，为两个地区的和平稳定与发展作出贡献。（完）



越通社