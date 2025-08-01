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越南国家主席梁强对埃及进行国事访问：为两国开启新合作阶段
此次访问正值重要时间节点：越南正大力落实越共十三大提出的目标与任务，大力推进体制建设与基础设施发展，迈向越共十四大；同时总结“2016‑2025年越南与中东-非洲国家关系发展规划”及“2021‑2025 年越南与非洲联盟关系发展规划”。埃及则积极推进“埃及2030远景”，以巩固其在地区乃至全球的地位。
自1963年建交以来，越埃传统友好关系在多领域取得显著成果，在友谊、平等、相互尊重与互利合作原则基础上不断深化。借此次访问，双方领导期待将双边关系提升为“全面伙伴关系”，在相互尊重国际法与各自国家独立、主权、领土完整、政治制度的基础上，开辟新的合作空间，共同推动友好合作关系迈向繁荣未来。
回答记者关于近年来越埃在双边及多边合作方面取得的显著成果，阮辉勇指出，得益于2017年埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西访问越南以和2018 年越南国家主席陈大光访埃及取得的成果，两国关系达到了新高度。2023年，双方积极开展高层互访，包括由越共中央政治局委员、公安部长苏林率领的越南共产党代表团及政府副总理陈流光的访问等。
埃及于2013年11月成为北非地区第一个承认越南市场经济地位的国家。2024年，双边贸易额达5.4亿美元，居北非之首，其中越南对埃及贸易顺差额达4.72亿美元。出口商品涵盖计算机、电子元件、机械设备、海产品、农产品、纺织品服装、鞋类产品、纤维纱线等。
目前，越南一家企业在埃及开展了注册资本约3000万美元的投资项目，另有一家制衣企业与埃及企业合资经营。2023年7月，越南国家银行与埃及中央银行签署了合作谅解备忘录。截至2024年底，越南商业银行已在埃及建立46家代理银行关系，双向支付与汇款总额约2.35亿美元，为非洲地区之最。埃及在越南的投资项目共22个，注册资本总额约278万美元。
值得关注的是，在2024年11月政治磋商会上，两国外交部强调了双方在经济、贸易、投资、绿色能源、清真食品、粮食安全等领域潜力巨大。
在多边场合中，双方在联合国、不结盟运动、非洲联盟和东盟框架内保持密切协调和相互支持。越南高度评价埃及在推动地区稳定与安全中日益积极主动的作用。
谈及两国未来合作潜力时，阮辉勇表示，在2024年10月于沙特阿拉伯举行的未来投资倡议大会期间，越南政府总理范明政与埃及总理莫斯塔法·马德布利达成一致，鼓励双方企业在电动车、软件研发、可再生能源、太阳能、绿色转型和数字化转型等领域进行投资；同时推动教育培训、文化交流和旅游合作，增进相互理解。
阮辉勇指出，两国在双边及多边层面拥有广阔合作空间。越埃两国均为超过1亿人口的重要市场，战略地位显著，历史与政治关系深厚，人民情谊深厚。上述优势将成为未来两国全面合作的坚实基础。
关于越埃关系在连接中东-北非（MENA）与东盟（ASEAN）合作框架中的作用，阮辉勇表示，越南为东盟成员，而埃及则是中东-北非地区核心国家。总体而言，越南与埃及可成为东盟与中东-北非地区之间的战略枢纽，特别在多边外交、贸易投资、基础设施与物流、文化教育与旅游等领域。此外，2025年6月成为金砖国家（BRICS）伙伴的越南承诺将金砖机制与其他多边机制联通，推进可持续发展与南南合作。埃及自2024年正式成为金砖国家成员，积极为越南通过BRICS+框架扩大合作范围创造便利条件。
在金砖合作框架下，两国的桥梁作用具有新的战略意义：埃及代表中东-北非地区利益，在投资、金融与能源领域促进金砖国家与中东-北非地区的合作；越南作为东盟的重要成员，推动金砖与东盟之间的合作通道，共同建设 BRICS—ASEAN—MENA 的区域合作走廊，并进一步扩大金砖的全球影响力。
阮辉勇坚信，越南国家主席梁强此次对埃及的国事访问将取得全面成功，成为越埃传统友谊的新里程碑。（完）