越南国家主席梁强在67号房进香缅怀胡志明主席

2月13日，值此越南共产党成立96周年及喜迎2026丙午春节之际，越南国家主席梁强前往设在主席府胡志明主席遗迹区的67号房进香，缅怀胡志明主席。



在庄严肃穆的气氛中，梁强和各位代表进香，对越南民族敬爱的领袖、越南爱国主义和革命英雄主义的象征——胡志明主席表达无限感恩之情。



胡志明主席遗迹区（主席府内）是国家特别遗迹，这里的每一个角落都深刻烙印着那位平易近人、亲近自然却具跨越时代影响力的领袖印记。遗迹区的空间是孕育今天和未来越南各代人意志与信心的灵感源泉。

在与遗迹区干部职工亲切交谈时，梁强强调，半个多世纪已经过去，胡志明主席的遗产在主席府胡志明主席遗迹区依然深刻显现。这里的所有资料和实物，都生动体现了胡志明主席的生平事业、思想道德和工作作风。



梁强嘱咐遗迹区干部职工守护好、发扬好遗迹区实物及主席府建筑群，让广大国内游客及国际友人参观时，能充分感受到胡志明主席仍与我们同在。



在2026年春节即将到来之际，梁强向遗迹区全体干部职工致以新春祝福，相信遗迹区将继续做好守护、保存及传播胡志明主席无价遗产价值的工作，惠及国内同胞和国际友人。

随后，梁强参观了胡志明主席遗迹区内的胡伯伯养鱼池。胡志明主席生前每天下午工作结束后，常到鱼池边拍手唤鱼并投喂鱼食。他老人家已离开我们多年，但关于他在园中、池畔简朴生活的记忆以及他的道德风范和仁爱之心，依然在各地广为传颂。（完）