越南国家主席梁强在河内还剑坊第26投票区参加选举投票

3月15日上午，在全国各地热烈迎接选举日的氛围中，越南国家主席梁强来到河内市还剑坊第26投票区，出席第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举开幕式并投下自己的选票。



按照法定程序，选举开幕式结束后，选举委员会宣读了投票站规则，介绍了投票原则和流程，并对投票箱进行检查和封存，随后组织选民依法投票，确保选举各环节严格遵循法律规定。



当日7时整，在庄重的开幕仪式后，国家主席梁强、阮仲义大将以及越共中央委员、越南人民军总政治局副主任张天苏上将、杜春颂上将和黎光明上将率先投票。随后，第26投票区的广大选民陆续前往投票站，依法行使公民权利和义务。



国家主席梁强在河内市还剑坊第26投票区领取已加盖确认投票印章的选民证。图自越通社

第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举是在越共十四大成功召开后举行的重要政治活动。此次选举不仅为国家发展确立了新的方向和战略愿景，也是全国人民广泛参与的重要政治生活。广大选民通过投票，选出德才兼备、真正代表人民意志和愿望的代表进入新一届国会和各级人民议会，为在越南共产党领导下建设属于人民、来自人民、为人民服务的社会主义法治国家贡献力量。



选民们对国家近年来的发展变化感到振奋，并相信当选代表将做到德才兼备并具备责任担当，为推动国家在新的发展阶段实现更快、更强劲的发展，早日落实越共十四大决议和中央提出的各项重要战略决策作出积极贡献。



河内市还剑坊第26投票区设在越南人民军总政治局大会堂，共有来自部分军队机关和单位的807名选民参加投票。



越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南人民军总政治局主任阮仲义大将一同出席活动。（完）