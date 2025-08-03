越南国家主席梁强和夫人访问埃及：开启越埃之间合作新空间

应阿拉伯埃及共和国总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西（Abdel Fattah Al Sisi）及夫人的邀请，越南国家主席梁强和夫人率领越南高级代表团于2025年8月3日至6日对埃及共和国进行国事访问。这是继2018年国家主席陈大光访埃之后，越南国家主席时隔七年首次访问埃及。

梁强此次访问是两国重要的对外活动，具有特殊意义，体现了为提升两国关系等级、巩固政治互信和进一步深化传统友谊关系创造突破的承诺，为越南与埃及乃至非洲国家之间特别是在经贸领域的合作开启合作新阶段。

紧密友好关系的坚实基础

越南与埃及于1963年9月1日建立外交关系，但实际上，早在此之前，胡志明主席就为两国关系奠定了基础。生前，胡志明主席曾三次到访埃及，分别是1911年6月、1946年6月和1946年9月。胡志明主席对埃及怀有特殊的感情，深受埃及人民的敬爱与钦佩，被亲切地称为“胡伯伯”。

自1963年正式建交以来，越埃传统友好关系取得了显著成就，在多个领域不断拓展，并在友好、平等、相互尊重、互利合作的基础上持续巩固，造福两国人民。

两国良好关系体现在各级代表团互访、在双方共同参与的国际会议和论坛上的会晤与接触，有力推动了双边在政治、经济、军事、议会和文化等各领域的合作。

双方定期举行两国外交部间的政治磋商，阐述在地区和国际问题上的共同立场。

越埃两国在联合国、不结盟运动（NAM）、东盟（ASEAN）、非洲联盟（AU）等地区和国际框架上保持协调与相互支持。越南高度评价埃及在维护地区稳定与安全方面日益起到积极和主动的作用。

越南愿与埃及及其他国家携手，支持并参与国际社会推动对话和提供人道主义援助的共同努力，为地区及全球的和平、安全与稳定作出贡献。两国始终愿成为彼此加强与东盟和阿拉伯国家合作搭建桥梁，造福两国人民的利益，为两个地区的和平、合作与发展作出贡献。

经贸合作潜力仍巨大



在经贸合作方面，埃及是越南在非洲的重要贸易伙伴和潜在市场。埃及是北非首个于2013年11月正式承认越南为完全市场经济的国家。2024年双边贸易额达5.4136亿美元，居越南在北非市场之首。越南对埃及出口的主要商品包括计算机、电子元件、机械设备、水产品、农产品、纺织品、鞋类、纤维等。

在投资领域，埃及目前在越南有22个投资项目，总投资额约为278万美元。与此同时，越南在埃及投资企业1家，投资资金约3000万美元，另有1家服装企业与埃及企业合资经营。

越南驻埃及大使阮辉勇在对两国关系愿景做出评价时表示，两国在双边和多边层面拥有广阔的合作空间。两国拥有优势互补，人口均超1亿，是全球具有战略地位的重要市场。

阮辉勇指出，越南是东盟成员国，埃及则是中东-北非（MENA）地区的重要国家。两个地区在全球经济、政治和安全事务中具有战略意义，均为发展中经济体，在贸易、投资、农业、工业、能源、数字化转型等方面有合作需求。凭借埃及在亚、非、欧三洲交汇点的地理优势，越南可以通过埃及进入MENA市场；而埃及也可以把越南作为进入东盟庞大市场的门户。

除经贸外，文化合作也是越埃关系中的重要支柱。近年来，双方积极参与由两国举办的节庆与文化活动，越来越多的越南学生选择到埃及学习阿拉伯语。这种文化交流帮助年轻一代加深对两国友谊的认知，进一步增强了两国的文化联系。

在教育培训领域，埃及每年为越南学生提供12个阿拉伯语奖学金名额。

近年来两国还积极推动地方合作。2018年8月，越南宁平省与埃及卢克索省签署了友好合作协议；2023年7月，越南首都河内与埃及首都开罗也签署了友好合作协议。

开启新发展阶段



梁强此次访问埃及正值重要时间节点：越南正大力落实越共十三大提出的目标与任务，大力推进体制建设与基础设施发展，迈向越共十四大；同时总结“2016‑2025年越南与中东-非洲国家关系发展规划”及“2021‑2025 年越南与非洲联盟关系发展规划”。埃及则积极推进“埃及2030远景”，以巩固其在地区乃至全球的地位。

因此，此次访问是两国重要和具有战略意义的外交活动，在两国正迈进新发展纪元和时代的背景下对越埃关系产生深远影响。

预计访问期间，梁强将与埃及总统塞西举行会谈；会见总理马德布利、才医院议长阿卜杜勒-拉泽克、众议院议长哈纳菲·贾巴利；并在阿拉伯国家联盟总部发表重要演讲。期间，梁强还将会见越南驻埃及大使馆和相关机构工作人员以及旅埃越侨代表等。

阮辉勇表示，双方领导人期待通过此次访问，将双边关系早日提升为全面伙伴关系，旨在开辟两国友好合作关系中更多潜力与合作空间，为共同繁荣的未来做出努力；在尊重国际法及各自国家独立、主权、领土完整与政治制度的基础上，建立并有效运用新的合作机制。（完）