越南国家主席梁强和夫人参观大埃及博物馆

越通社特派记者报道，当地时间8月4日下午，在对阿拉伯埃及共和国进行国事访问期间，越南国家主席梁强与夫人及越南高级代表团参观了被誉为21世纪埃及最宏伟的文化工程之一——大埃及博物馆（GEM）。



梁强对大埃及博物馆丰富的文物收藏表示印象深刻。这不仅是古代文明的象征，也是埃及在旅游现代化和遗产保护方面不懈努力的体现。



梁强表示，越南始终敬仰阿拉伯国家辉煌灿烂的文明。几千年来，阿拉伯国家的史诗、哲学与诗歌令人着迷，深深吸引着一代又一代越南人。埃及独特的文化和跨越时空的精神价值始终是激发人类智慧、勇气、追求自由与正义的无尽灵感源泉，极大地丰富了人类文明的宝库。

值此机会，梁强向大埃及博物馆赠送了一件越南文化象征之一——玉缕铜鼓。博物馆馆长对这份极为珍贵的礼物表示诚挚感谢，并承诺将在博物馆内选定一个庄重而有意义的位置进行展示。



大埃及博物馆位于吉萨省，距离首都开罗市中心约20公里，距吉萨金字塔群约1.2公里。博物馆总面积48万平方米，展览区面积约2.4万平方米。

大埃及博物馆自2002年动工建设，馆内设有12个主要展厅。截至目前，有超过5.7万件文物被转移至博物馆，其中1.4万件已在各展厅展出。作为一座具有深远历史意义与民族特色的大型文化工程，大埃及博物馆保存和展示古埃及宝贵的文物遗产，彰显古代文明不朽的价值。（完）