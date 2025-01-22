越南国家主席梁强向党和国家前领导人致以新春祝福

越南国家副主席武氏映春陪同梁强主席上香缅怀阮富仲总书记。

梁强对阮富仲总书记为越南革命事业和国家建设与发展事业所做出的巨大贡献表示诚挚的感谢，同时强调愿继续同全党、全民一道，发挥民族大团结力量，怀有发展渴望，带领国家奋进繁荣富强新时代。

阮富仲总书记是极为杰出的领导者，一生为党、为国、为民服务，是坚定的共产主义战士的光辉榜样。他用尽一生为革命做出巨大贡献，留下了关于新时代越南革命道路的宝贵思想和理论遗产。阮富仲同志所留下的遗产将继续得到全党、全民、全军继承和发扬，助力越南推动革新事业取得实绩实效，带领国家稳步前进，迈向社会主义道路。

* 走访慰问原总书记农德孟时，国家主席梁强对农德孟同志为党、国家、革新发展事业所做出的巨大贡献表示感谢。

值此新春佳节之际，梁强主席祝愿原总书记农德孟及其家属新年幸福安康，继续为党、人民光荣革命生涯贡献智慧。

原总书记农德孟表示相信，在党的英明领导和全体人民、全军的共同努力之下，越南将进入发展新阶段，并取得更加辉煌的成就。

* 值此之际，梁强主席走访慰问了原国家主席陈德良，并向陈德良同志及其家属致以新春祝福。（完）