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越南国家主席梁强同智利总统博里奇共同会见记者
博里奇在谈到双边关系时强调两国关系长达半多个世纪，智利是南美地区首个与越南建立外交关系的国家，截至目前两国友好合作关系仍保持强劲发展势头。在10年前两国自由贸易协定生效后，双边经贸合作保持可持续增长势头，越南是智利在东盟的重要贸易伙伴之一，是智利进军亚洲市场的桥梁，智利同时是越南在拉丁美广州地区重要贸易伙伴之一。
博里奇表示，双边会谈在开放、坦率的气氛中进行。双方就双边合作、共同关心的国际和地区问题交换意见；强调两国都支持多边主义，都持有以和平方式解决各国际争端的立场；继续在各国际组织和框架保持密切合作和互相给予支持。今后，在亚太经合组织峰会上，双方将继续做出积极和具体的贡献，为地区乃至世界稳定与发展做出努力。
梁强表示，此次访问的目的在于强调越南希望和重视进一步推动与智利的全面伙伴关系的立场。关于会谈结果，梁强表示双方已通过旨在进一步深化越智全面关系的联合声明。双方签署了涵盖出口、农业、国防和地方合作的合作文件。两国正就其他重要领域的合作我呢见进行谈判，为进一步推动两国全面伙伴关系蓬勃发展做出贡献；同时就继续扩大在环保、应对气候变化、绿色和可持续增长、农产品加工、采矿和创新等拥有互补性领域的合作范围达成一致。
梁强表示，会谈在友好、坦诚和互相了解的气氛中进行，双方互相通知本国国情，就加强双边关系的措施和方向以及共同关心的国际和地区问题交换意见。
关于双边关系，梁强和博里奇一致认为，近期两国全面伙伴关系积极发展。各级代表团互访和高层接触频繁、有效。两位领导也评价双边自贸关系生效10年后双边经贸关系蓬勃发展。在多边层面，两国在各国际框架和组织保持密切配合和合作。
在国际局势复杂多变的情况下，梁强表示已同博里奇就共同关心的国际和地区问题阐述共同的立场。双方支持在尊重联合国宪章和国际法的基础上和平解决各国际争端。在此基础上，两位领导一致同意两国在各多边组织和框架保持配合和支持，一起保护和提高各自国家的地位，为两国地区和世界的和平、安全、稳定、合作与发展做出贡献。
梁强表示相信，以此次访问取得的良好成果，越智全年伙伴关系框架将不断蓬勃发展，满足两国人民的愿望。（完）