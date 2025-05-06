越南国家主席梁强出席2025年联合国卫塞节开幕式

越南国家主席梁强出席并发表讲话。出席开幕式的国际代表有斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayaka），柬埔寨副首相内·萨武恩（Anura Kumara Dissanayaka），联合国卫塞节国际委员会（ICDV）主席帕·布拉马蓬迪（Phra Brahmapundit）长老以及来自85个国家和地区的约1250位国际代表在内的共计2700余位代表。



在2025年卫塞节庄严氛围中，国家主席梁强代表党和国家领导人致辞指出，卫塞节是具有全球意义的重要宗教盛会，不仅对广大佛教徒具有深远意义，也受到世界各地热爱佛教人士的关注，其中包括越南佛教教会、越南国家与人民。



梁强高度评价2025年卫塞节主题，强调这一主题在当今世界面临诸多挑战，如冲突、不平等、气候变化与道德危机的背景下，具有深刻现实意义。



梁强表示，越南是一个拥有悠久佛教传统的国家，与民族建国卫国历史紧密相连。两千多年来，佛教已深深扎根于越南人民的文化与精神生活，成为不可分割的一部分。历经风雨，越南佛教始终弘扬“护国安民”的精神，佛法与民族并肩同行。佛教的爱国精神、宽容与向善意识已深深熏陶越南人民的心灵，塑造了越南民族文化特色。



梁强表示，今天的越南佛教教会正继承优良传统，积极参与国家建设与保卫工作。成千上万的僧尼、佛教徒不仅精进修学、弘扬正法，还积极投身公益慈善、社会保障、扶贫济困、救灾赈灾、环境保护、公共健康等多方面活动，为实现越南千年发展目标和可持续发展作出重要贡献，真正实现“以法化世、以道济人”。



越南国家主席梁强出席并发表讲话。图自越通社

梁强重申，越南党和国家始终高度重视并为包括佛教在内的各宗教依法运作创造一切有利条件，一贯奉行尊重与保障人民宗教信仰自由的政策，将其视为构建全民大团结的重要基础。



越南佛教会承办2025年联合国卫塞节，不仅体现出佛教与民族的紧密联系，也展示了其积极参与国际佛教事务的努力。越南佛教的僧尼与信众将继续与世界佛教界携手合作，服务佛法、服务人类，共同追求和平、友谊、合作与发展。



在当今世界仍面临重重困难挑战的背景下，梁强评价本届卫塞节主题体现了联合国在推动社会广泛参与活动方面的坚定决心，弘扬佛陀所传递的包容、和谐、仁爱与慈悲精神，共同建设一个和平安乐的世界。



在今年卫塞节期间，代表、大众信众、僧尼将有缘瞻礼供奉释迦牟尼佛舍利——这是印度的国宝，也是人类共同的神圣宝藏。佛舍利象征着慈悲、智慧与勇气，是无我利他精神的体现。同时，僧尼、信众还将恭迎礼拜不灭心——越南大菩萨释广德为民族幸福、佛法昌盛而无私牺牲的象征。（完）