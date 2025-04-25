越南国家主席梁强出席越老友好交流活动

在对老挝进行国事访问期间，当地时间4月25日上午，越南国家主席梁强率领越南高级代表团出席以“情深似红河-九龙江之水”为主题的越老友好交流会。活动由老挝国家电视台现场直播。

老挝人民革命党总书记、国家主席通伦·西苏里，老挝党中央建国阵线主席辛拉冯•库派吞等出席。

此次交流会还吸引了数百名越南留学生和逾千名曾在越南留学的老挝老兵及留学生代表参与。

在交流会开始前，双方一同观看了由老挝国防部总政治局文艺团表演的越老文艺演出，并参观了越通社策划的图片展。

图片展展示了越老特殊关系和战斗联盟的重要里程碑，共有30幅精选图片，生动真实地体现了两党、两国人民在争取民族独立和当今国家建设、保卫、发展的进程中所建立的深厚同志情谊和密切合作关系。

在兄弟情深的氛围中，老挝人民革命党中央书记处书记、国防部长森暖·赛雅拉动情回顾了老挝人民军与越南人民军并肩作战的岁月。他表示，那是一段艰苦卓绝的斗争时期，也是越南志愿军干部战士与老挝解放军以及各族人民并肩战斗、英勇牺牲的光辉历史，老挝党、国家和人民永远铭记并深深感激越南人民所作出的巨大贡献和崇高牺牲。

交流会上，老挝青年代表表达了对两国光辉斗争历史以及由胡志明主席、凯山·丰威汉主席和苏发努冯主席奠基、由两国历代领导人精心培育的越老伟大友谊、特殊团结与全面合作的自豪感。青年代表引用凯山主席著名的话称：“山可磨，河可枯，但越老友谊将比山高、比河深”，并表示将竭尽全力继承、维护和弘扬这一宝贵遗产。

梁强在交流会上发表讲话指出，要珍视并铭记两国伟大领袖——胡志明主席、凯山主席、苏发努冯主席等领导人以及两国无数英烈、同胞、同志和战士在争取民族解放和培育越老伟大友谊、特殊团结、全面合作关系中所作出的牺牲和贡献。

他强调，越南在过去争取民族独立的斗争中和当前国家建设与保卫事业中的每一个胜利都离不开老挝党、国家和各族人民的宝贵支持与真情帮助。越南党、国家和人民对此深表感激，并始终铭记在心。

梁强指出，双方有责任将这段光辉历史传承给年轻一代，使他们认识到越老特殊团结的价值，并继续培育和发展这一关系。

梁强表示，两国在民族解放斗争以及国家建设和保卫事业中的共同胜利留下了无价的经验教训，至今仍具有现实意义。其中，最重要的就是两党两国人民之间的特殊团结，这是一条贯穿始终、连接越老关系源头的“红线”。

面对深刻变化的世界局势，梁强指出，越南意识到要继续弘扬越老伟大友谊、特殊团结与全面合作的关系，将这一由前辈们精心培育的无价资产转化为推动务实、有效、互利的深层次合作的坚实支撑，重点包括经贸、投资、科技、教育和人文交流等领域。

在民族发展的新时代征程中，越南党、国家和人民将一如既往地全力支持老挝的革新、建设与保卫事业。秉持“帮人如帮己”的精神，越南愿同老挝分享在宏观经济稳定、机构精简、高效能治理、科技创新、数字化转型及国际融合等方面的成功经验。

梁强相信，在两党、两国和两国人民的共同努力下，越老关系将不断发展壮大，为东南亚地区的和平、稳定与发展作出积极贡献。

他重申，越南党、国家和人民始终愿以最真诚的情感、力所能及推动越老人文交流和教育合作，特别是为老挝学生提供更多支持。

梁强再次强调，越南将继续成为老挝在革新、建设和保卫祖国事业中的可靠伙伴和坚定支持者。他坚信，只要越老两国人民怀着发自内心的热忱和坚强意志，越老伟大友谊、特殊团结与全面合作关系定将持续巩固与发展，万古长青，世代相传。（完）