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越南国家主席梁强出席在智利举行的越南人民军建军80周年庆祝活动
进入新时代，越南人民军继续发扬英雄传统，不断提高整体实力、力量、素质、战备水平，发挥好战斗军队、工作军队和生产劳动军队，点缀“胡伯伯部队”的崇高形象，与人民血肉相连。
潘文江部长申明，奉行越南党和国家的独立、自主、和平、友好、合作、发展、积极主动地全面深入融入国际社会的的外交政策，近年来，越南人民军积极推动融入国际社会和双边和多边防务合作，并取得务实成果。国防外交已成为党外交和国家外交的支柱之一，是建立和加强战略互信、建设和发展越南与其他国家和国际组织友好关系的重要渠道，为提高国家、人民和军队的地位和威望作出贡献。
在落实全面推进越南与智利关系方针的基础上，潘文江部长代表越南国防部郑重宣布越南驻智利武官处正式揭牌运作。越南驻智利武官处将作为越南国防部的代表机构，履行咨询职能并开展国防外交活动，以增进相互了解，促进友好关系和双边防务合作。为越南与智利全面伙伴关系的发展和深化作出贡献。
智利国防部部长马雅·费尔南德斯·阿连德（Maya Fernandez Allende）女士出席仪式并发表讲话热烈庆祝越南人民军建军80周年；表示在智利举行的越南人民军建军80周年庆祝活动证明了两国在许多领域的密切合作关系。
玛雅·费尔南德斯·阿连德部长指出，在智越传统合作关系中，国防部门发挥着重要作用。玛雅·费尔南德斯·阿连德部长高度赞赏越南国防部决定在智利设立武官处，并认为这是双边关系的重要里程碑，有助于双方继续推动和加强在各领域的合作。（完）