越南国家主席梁强会见老挝总理宋赛·西潘敦

据越通社特派记者报道，越南国家主席梁强在对老挝人民民主共和国进行国事访问期间，于4月25日下午在老挝政府办公厅会见老挝政府总理宋赛·西潘敦。



宋赛热烈欢迎梁强以越南国家主席身份首次访问老挝，认为此访体现了对越老关系的高度重视。宋赛对越南近年来所取得的全面成就表示钦佩，感谢越南对老挝的支持。



梁强向老挝党、国家和人民致以良好祝愿，相信老挝将继续稳步发展；同时对老挝人民革命党前主席，老挝前国家主席坎代·西潘敦的逝世表示诚挚哀悼。



梁强向宋赛通报24日下午与老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里举行成功会谈的成果时强调，双方一致对近期越老双边合作在各领域取得的突出成果给予高度评价；重申越南党和国家一贯重视并继续巩固、加强越老伟大友谊、全面合作关系，愿与老方分享国家发展经验。



两位领导人一致同意继续通过高层互访和各项双边合作机制，不断巩固政治互信；有效落实高层协议，特别是2024年9月两党中央政治局会晤、2025年2月在越老柬三党领导人会晤期间两位总书记的双边会晤，以及第47次政府间委员会会议成果；集中就切实有效的措施达成一致，以大力推动和创新合作方式，推动两国关系迈上新阶段。

为将两国经贸投资合作真正打造为双边关系的支柱，力争未来双边贸易额达50亿美元，特别是实现2025年贸易额增长10-15%的目标，双方一致同意协力推进已达成共识的重点合作项目的实施，关注推动交通、能源等领域的互联互通项目，争取外部资金用于落实河内-万象高速公路、万象-荣市铁路等项目。



双方一致同意，基于“山连山、水连水”的近邻关系和共同建设和平稳定国家的目标利益，继续加强国防安全合作支柱；携手打击恐怖主义、防范和打击跨国犯罪特别是毒品犯罪；继续开展越南在老挝牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸的搜寻、归集与安葬工作。



双方一致同意进一步加强教育培训、科技、卫生、文化及民间交流等领域合作；加强边境省份间的地方合作；加大在两国人民特别是青年一代中宣传越老传统特殊关系的力度。



值此机会，梁强建议老方继续关注并为旅老越南人社群的安居乐业和逐步巩固其法律地位创造便利条件。



在涉及地区和国际问题的交流中，两国领导人一致同意加强信息互通与磋商，在地区与国际事务中发出一致声音。（完）