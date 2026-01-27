1月26日上午，越南国家主席梁强在主席府会见正在对越南进行国事访问的老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里。



会见中，梁强热烈祝贺通伦·西苏里同志继续获得老挝人民革命党第十二届中央委员会的高度信任，连任老挝人民革命党中央总书记。



他强调，通伦·西苏里在老挝人民革命党第十二次全国代表大会成功召开后，将越南选为出访首站具有深刻的政治意义，充分体现了两党、两国领导和人民坚定不移维护、培育和发展越老伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接关系的坚定决心，再次彰显了两党、两国和两国人民在争取民族独立和国家建设及发展进程中始终并肩同行和深厚情谊。



梁强重申，越南始终坚定、全面支持老挝，并将同老挝党、国家和人民一道，竭尽全力维护、培育并不断深化越老特殊团结关系。



梁强指出，越老关系是两国人民的无价财富，是两国稳定、发展与融入国际社会的重要战略支点，同时也是历史规律、力量源泉和动力所在，值得两国不断传承和发扬，惠及子孙后代。



通伦·西苏里祝贺越南共产党第十四次全国代表大会取得圆满成功，通过了多项关于新阶段经济社会发展的重要决议和方向。



通伦·西苏里祝贺越南在国家建设和发展进程中取得的具有历史意义的重大成就，并坚信，在越南共产党的领导下，越南必将继续取得更加辉煌的新成就，稳步迈入民族新纪元，胜利实现越共十四大决议。



越南国家主席梁强会见老挝总书记、国家主席通伦·西苏里。图自越通社

值此机会，通伦·西苏里通报了老挝近期形势以及其同越共中央总书记苏林举行会谈的成果。他强调，将继续同越南党和国家一道，进一步培育和发扬两国伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接关系，使其不断走深走实，更好服务于两国的发展目标。



梁强指出，双边关系在多个领域持续实现全面、务实发展。在地区和世界形势复杂多变的背景下，梁强强调，两国进一步加强团结和密切协作，经常交换信息、紧密协调立场比以往任何时候都更加必要和重要，有助于相互支持胜利实现两党和两国的发展目标。



至于今后合作方向，梁强表示，双方继续将政治关系中的战略对接作为支柱，在双边合作中发挥总体指导作用。同时，两国加强国防安全合作，维护每个国家政治稳定和社会秩序；配合加快重点合作项目进度，妥善解决困难和障碍，在经济、贸易和投资合作中实现新的突破。此外，双方一致同意共同举办两国重大纪念活动，加强在战略问题上的立场协调，并在多边论坛上相互支持。



两国领导人相信在“同志加兄弟”特殊团结关系，高层共识、利益交融以及近年来取得重要成果的坚实基础上，越老关系将不断深化，满足新阶段的发展要求。（完）