越南国家主席梁强会见美国战争部长皮特·赫格塞思

梁强主席表示，越南始终奉行独立、自主、多样化和多边化的外交路线，致力于成为国际社会的朋友、值得信赖的伙伴以及积极、负责任的成员国。越南坚持奉行“四不”原则，为地区乃至世界的和平、稳定与合作作出积极贡献。



梁强高度评价皮特·赫格塞思部长与越南国防部长潘文江的会谈成果，欢迎双方在互信、平等、相互尊重的精神基础上，加强对话、磋商和代表团互访，推动国防领域合作，特别是在海上安全、人道主义救援、联合国维和行动、国防工业、技术转让和人力资源培训等方面的协作，遵守国际法，为亚太地区的和平、稳定与发展作出积极贡献。

美国战争部长皮特·赫格塞思发表讲话。图自越通社

梁强感谢美国在协助越南处理战争遗留问题方面所作出的努力，包括排雷和清理橙剂/二恶英污染等工作。他建议双方继续加强合作，推进越南烈士遗骸和美军失踪人员的搜寻与身份鉴定，同时进一步加大对越南战争受害者的援助力度。



梁强提议，美方尽快协调安排美国总统唐纳德·特朗普访越，认为此举将成为两国关系的重要里程碑，为推动双方战略合作注入新动力。



皮特·赫格塞思部长对越南中北部地区近日遭受洪灾造成的损失表示慰问。



赫格塞思部长强调，美国高度重视与越南的全面战略伙伴关系，赞赏越南在地区及国际舞台上不断提升的作用和地位，并重申美方将推动越美关系进一步深入发展，特别是在国防领域。美国支持一个强大、独立、自强和繁荣的越南，期待越南继续在印太地区的和平与稳定中发挥关键作用。



赫格塞思部长表示，美国将继续与越南密切合作，妥善解决战争遗留问题，包括排雷、清除二恶英污染以及越南烈士遗骸的搜寻和鉴定等工作，并希望扩大双方在国防工业、海上安全、人员培训等领域的合作。



双方还就地区和国际问题交换了意见，一致重申支持东盟在东海问题上的共同立场，特别是维护航行与飞越自由安全，坚持在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的基础上以和平方式解决争端。（完）