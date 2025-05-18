梁强热烈欢迎泰国总理佩通坦·钦那瓦和泰国王室政府高级代表团对越南进行正式访问，对泰国政府与人民近年来所取得的巨大成就，逐步解决社会问题，改善民生和不断提高国家地位等表示祝贺。



国家主席高度评价两国在近九年后恢复两国总理内阁联席会议机制，体现了双方推动两国合作日益深入、务实、高效发展的坚定决心，以满足各自国家新的发展需求，并适应当前国际新形势的背景。



泰国总理佩通坦·钦那瓦重申，泰国始终奉行独立自主的外交政策，推动对外关系多边化、多样化，作为国际社会积极成员。越南国家主席梁强强调，越南党、国家和人民始终重视并希望推动与泰国的友好关系以及多方面的合作；高度评价第四次越泰联合内阁会议取得的成果，尤其是双方宣布将两国关系提升为全面战略伙伴关系，开启了两国合作新阶段。



国家主席梁强建议双方紧密配合，有效落实新关系框架的各项内容，包括扩大各级代表团和高层交往；维持联合内阁会议机制以及双边合作机制的运作效率；继续在地区和国际论坛上，特别是东盟、联合国、亚太经合组织（APEC）等平台上保持密切协调与相互支持。



越南国家主席梁强会见泰国总理佩通坦·钦那瓦。图自越通社

两国领导人对近年来两国在各领域，特别是政治、经济、贸易和投资方面取得的突出合作成果感到满意；一致认为双方应充分发挥合作潜力，特别是在加强国防安全合作、推动打击跨国犯罪合作方面，重点打击毒品犯罪、人口贩运和网络诈骗等问题；同时推动经贸合作，为两国企业互相投资创造有利条件并提供支持；加强民间交流，增设更多连接两国各地的航线。



国家主席梁强感谢并建议泰国政府继续关心并为在泰国经商、生活的越南人社群创造有利条件，同时支持旅居泰国越南人开展的活动；致力于保护和弘扬越南文化与历史价值。



值此机会，梁强向泰国国王玛哈·哇集拉隆功提出访越邀请。泰国总理佩通坦感谢，并表示将向泰国国王转达梁强主席的邀请，同时邀请越南国家主席访问泰国。（完）