越南国家主席梁强会见新西兰总理克里斯托弗·卢克森

2月26日在主席府，越南国家主席梁强会见了正对越南进行正式访问和出席第二届东盟未来论坛的新西兰总理克里斯托弗·卢克森。



梁强主席强调，新西兰总理克里斯托弗·卢克森这次访越为促进两国关系提升为全面战略伙伴关系注入了强劲动力。



梁强表示，新西兰是越南的可靠伙伴，将两国关系提升至全面战略伙伴关系助力促进两国关系更加全面、纵深发展，并开启新的合作阶段。



新西兰总理克里斯托弗·卢克森感谢越南领导人给予的热情接待，对越南多年来的发展势头表示印象深刻，并强调新方希望不断加强与越南的合作。

两位领导高兴看到两国在许多领域上的合作成果，一致认为将关系提升为全面战略伙伴关系是起步，未来双方应继续推进新合作框架内容落实落细。



双方一致同意继续巩固政治互信、增进互访与接触、深化在国防安全领域中的合作、加强信息互换等。



梁强主席感谢新西兰政府将越南学生的奖学金名额增加 56%，并建议新西兰继续支持越南在技术转让、专家培训和高质量人才培养方面的合作。



双方一致认为，越南与新西兰在地区和国际事务中拥有相似立场与愿景，认为双方应继续密切配合，并在地区和国际舞台上相互协调与合作。（完）