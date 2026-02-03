越南国家主席梁强会见捷克大使海尼克·科莫尼切克

越南国家主席梁强3日下午在主席府会见了任期届满来向辞行拜会的捷克共和国驻越南特命全权大使海尼克·科莫尼切克（Hynek Kmonicek）。



梁强强调，越南人民始终珍视和铭记捷克人民在过去争取国家独立与统一事业，以及当今国家建设与发展事业中所给予越南的宝贵支持与真挚感情。



梁强主席强调，越南始终高度重视并希望加强与捷克的传统友好及多方面合作关系。捷克是越南在中东欧地区的首个战略伙伴。梁强建议，未来一段时间，双方应继续推动各层级、特别是高层互访及民间交流，旨在增进政治互信与相互了解，并尽早通过落实越捷战略伙伴关系框架下的行动计划。



梁强指出，多年来两国经贸关系取得了积极进展，双边贸易额自2022年以来增长了一倍多。两国合作仍有巨大空间有待挖掘，希望双方在未来一段时间内继续大力推动经贸往来。与此同时，国防安全、教育培训、科学技术、文化旅游等其他领域的双边合作在过去一段时间也呈现出活跃且积极的发展势头。



梁强建议捷方为越南公民入境捷克提供签证便利。同时，建议两国航空公司尽早研究并开通越南与捷克之间的直飞航线，旨在为经贸往来和旅游业发展创造便利条件，为增进两国人民间的紧密联系做出贡献。



捷克共和国驻越南特命全权大使海尼克·科莫尼切克强调，越南对捷克共和国具有非常特殊的意义，越南是与捷克保持牢固关系的两个亚洲国家之一。



捷克大使强调，捷克新政府继续将越南视为亚洲地区非常重要的合作伙伴，希望为越南劳动者重新进入捷克市场创造条件，为旅捷越南人社群注入新的活力。



科莫尼切克大使强调将越南视为自己的第二故乡，申明无论今后身处何种岗位，都将继续为巩固和发展两国友谊与良好合作做出积极贡献，并将竭尽全力推动两国合作关系迈向新高度。（完）



