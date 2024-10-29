越南国家主席梁强会见委内瑞拉副总统德尔西·罗德里格斯

10月29日，越南国家主席梁强在主席府会见了应越南国家副主席武氏映春邀请于10月28日至30日对越南进行工作访问的委内瑞拉副总统兼石油部长德尔西·罗德里格斯。

梁强强调，越南永不会忘记委内瑞拉人民过去争取民族解放和国家统一的斗争中以及当今国家建设与发展事业中给予越南的宝贵支持，同时强调，越南一贯重视发展与包括委内瑞拉在内的拉美传统友好国家的关系。

梁强希望双方进一步深化双边关系，特别是经贸投资关系，造福两国人民，同时为两国乃至世界和平、合作与发展作出贡献。

在会见中，德尔西·罗德里格斯向梁强介绍与武氏映春副主席的会谈结果。

德尔西·罗德里格斯表示，委内瑞拉政府和人民始终钦佩越南争取独立、维护主权、建设和发展国家的历史；越南的成就和革新经验值得委内瑞拉学习借鉴；强调委内瑞拉将发展对越关系置于其总体外交政策的优先地位。

梁强建议双方继续加强各级代表团互访接触，特别是高层互访活动，进而为推动两国的合作关系注入动力，推进双边合作拓展到潜力巨大的领域；在国际场合上积极交流、相互支持，维护各自合法利益。

双方一致同意继续指导两国有关机构、部门在农业、能源、电信等领域制定具体务实的合作规划和方案。双方同意通过两国外交部政治磋商、越委政府间委员会等机制继续讨论并寻找解决双边合作障碍和困难的措施，力争实现越委合作关系可持续发展。（完）