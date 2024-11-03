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越南国家主席梁强会见古巴全国人民政权代表大会主席埃斯特万·拉索·埃尔南德斯
梁强就飓风“奥斯卡”、电力故障恢复情况等向古巴高级领导人表示问候；相信，兄弟般的古巴人民将继续战胜各种困难与挑战，在社会主义国家保卫、建设和发展事业中取得新的成就；对联合国大会10月30日以压倒性多数通过决议，再次要求美国结束对古巴的经济、商业和金融封锁表示祝贺。
梁强表示，越南希望进一步深化与古巴在各领域的合作，充分发挥双方优势。在两国即将迎来建交65周年（1960年12月2日～2025年12月2日）之际，双方将2025年命名为“越古友好年”，以进一步提升两国合作成效。
埃斯特万·拉索·埃尔南德斯表示，古巴一向珍视并高度评价越南党、国家、国会和人民对古巴的真诚支持与帮助，尤其在大米贸易、粮食安全、农业发展和投资合作等领域，以及在国际和地区组织及多边论坛上的支持。他指出，古巴希望借鉴越南在解决经济短板、应对挑战方面的经验。
双方一致同意积极落实2024年9月越共中央总书记、国家主席苏林访古期间达成的高层协议及刚刚结束的两国议会间首次会议成果。双方共同承诺，将继续在国际组织和多边论坛上密切合作，互相支持。（完）