越南国家主席梁强会见古巴党和国家特使

越南国家主席梁强2月3日上午在主席府会见了古巴党、国家特使、古共中央政治局委员、外交部长布鲁诺·罗德里格斯·帕里利亚（Bruno Rodríguez Parrilla）。



在会见中，古巴特使转达了古巴第一书记、国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔（Miguel Díaz-Canel）及古巴高层领导人的信息，对越共十四大取得圆满成功及越南近期所取得的成就表示祝贺。古巴高层领导人强调，越南的胜利是对古巴革命事业的巨大鼓舞。



梁强主席强调，在当前世界形势复杂多变的背景下，巩固和发展越古特殊友好与团结关系，不仅是两党、两国的责任，更是两国人民的共同愿望。



梁强主席高度评价纪念建交65周年（1960.12.2-2025.12.2）的“越古友好年”所取得的成功。该系列活动涵盖了众多重大事件、高层互访以及各渠道、各层级的丰富活动，古巴党和国家特使此访将为进一步巩固这一特殊关系做出贡献。



会见现场。图自越通社

针对古巴当前面临的困难与挑战，国家主席梁强强调，越南永远不会忘记古巴在以往困难时期所提供的支持，将始终与古巴并肩前行，分享经验，在自身能力范围内向古巴提供帮助。与此同时，推动两国双边合作关系向深层次、稳定、可持续方向发展，涵盖所有领域，并最大限度地发挥双方优势，为各自国家的发展做出贡献。



布鲁诺·罗德里格斯同志强调，古巴党和国家始终高度重视与越南的特殊关系；强调古巴一向关注并推动两党、两国间各合作机制与协议的有效落实。同时，致力于加强民间外交活动、地方协作及文化交流，旨在进一步深化越古全面合作关系并使其更加多元化。古巴希望继续在所有渠道和合作领域中与越南开展经验交流，助力各自国家的发展，为地区及世界的和平、稳定与合作做出贡献。



双方一致同意落实各项高层承诺与协议，特别是农业、可再生能源和生物技术等领域的重点合作项目；通过建立便利机制，支持越南企业在古巴投资，从而推动两国经济关系向着与特殊政治关系相匹配的方向发展。与此同时，双方将继续在各国际组织和多边论坛上保持密切配合、相互支持。（完）