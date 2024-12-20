越南国家主席梁强会见即将离任的澳大利亚驻越大使

12月20日下午，越南国家主席梁强在主席府会见了即将离任的澳大利亚驻越南大使安德鲁·戈莱辛斯基（Andrew Goledzinowski）。

梁强表示，越南始终将澳大利亚视为本地区最重要的合作伙伴之一。两国保持高度的战略互信，在许多地区和国际问题上持共同立场。他重申，越南希望进一步加强与澳大利亚的合作关系，以造福两国人民，为地区和世界的和平与稳定作出贡献。

安德鲁·戈莱辛斯基希望，未来两国将继续促进合作关系，特别是在经济、贸易和投资领域的合作关系。他表示，许多澳大利亚企业希望在越南投资。

安德鲁·戈莱辛斯基强调，澳大利亚希望为越南的发展进程作出更多贡献与支持；支持彼此在多边论坛上的正当利益；支持在国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的基础上解决东海问题。

梁强为安德鲁·戈莱辛斯基大使任内两国在政治、防务安全合作、经贸、文化教育及民间交流等各领域取得的巨大进展表示高兴。他特别指出，2024年3月，越澳两国将双边关系升级为全面战略伙伴关系，这一新框架意义重大，为两国扩大并深化双边关系以及在多边论坛上的协作创造了条件。

梁强相信，今后无论在任何工作岗位上，都将继续为推动越南与澳大利亚关系作出积极贡献。（完）