越南国家主席梁强会见俄罗斯卡卢加州州长弗拉迪斯拉夫·沙什帕

越南国家主席梁强在会见中强调，在世界形势复杂多变的背景下，越南始终重视并希望不断巩固和发展历经时间考验的越俄传统友好和全面战略伙伴关系。梁强相信，卢加州州长此访将继续有助于落实两国高层的协议，推动越南与俄罗斯联邦、卡卢加州与越南各地之间的合作日益紧密高效。



梁强重申，卡卢加州与越南的合作成果是越俄传统友谊与全面战略伙伴关系的象征，并认为，地方间合作非常重要，为深化和增进彼此关系和理解做出贡献。他同时建议，应大力推广两国合作模式。



梁强同时希望，卡卢加州将与越南各地积极协调，寻求更多措施推动在双方共同关心领域的合作，造福两国人民，为地区和世界的和平、合作与发展作出贡献。



卡卢加州州长弗拉迪斯拉夫·沙什帕对国家主席梁强拨冗会见表示感谢，并强调，卡卢加州希望在所有领域扩大与越南的合作，为两国总体关系作出贡献。



弗拉迪斯拉夫·沙什帕在介绍该省的潜力和优势以及近期卡卢加州与越南地方、企业合作成果时强调，愿为在该省的越南企业扩大投资创造便利条件，并接收越南公民到该省著名的教育机构和科研机构接受培训。



弗拉迪斯拉夫·沙什帕特别高度评价越南企业在卡卢加州在高科技农业领域的投资和生产活动，包括奶牛养殖、牛奶及乳制品加工，认为这是保障俄罗斯粮食安全的因素之一，并成为连接两国人民的桥梁。



弗拉迪斯拉夫·沙什帕对连日来越南中部地区群众遭受台风和洪灾造成的严重损失深表同情，并希望受灾群众早日修复重建。



弗拉迪斯拉夫·沙什帕对越南党、国家和梁强主席决定向其授予友谊勋章表示衷心感谢，并强调，将继续与两国领导人、两国人民和各地方共同努力，促进越俄关系日益牢固。（完）

越通社