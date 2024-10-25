越南国家主席梁强会见中共中央军委副主席张又侠

越南国家主席梁强10月25日会见了正在访越的中共中央军委副主席张又侠上将。

梁强强调越南一如既往将发展对华友好合作关系视为越南独立、自主、多边化、多样化外交政策中的客观要求、战略选择和头等优先。

梁强表示，越南始终支持和坚信在以习近平总书记、国家主席为核心的中国共产党的领导下，中国党、政府和人民将胜利实施第二个百年奋斗目标，为地区乃至世界和平、稳定、合作与发展做出巨大贡献。

张又侠上将对首次以中共中央军委副主席的资格访问越南感到高兴，对梁强同志担任越南国家主席表示祝贺；祝贺越南实施革新40年来在经济社会发展中取得的成就。

双方对近期双边关系迈出强劲发展步伐感到高兴。特别在两党高层领导人互访后已为两党两国关系确立新定位，提升越中全面战略合作伙伴关系级别，按照“六个更”既定方向，推动具有战略意义的越中命运共同体建设，为两国人民带来切实利益，为维护地区和世界和平、稳定与发展做出积极贡献。

梁强高度评价越南国防部部长潘文江与张又侠举行会谈取得的成果，高兴地看到双边防务关系迈出新发展步伐，符合两党、两国最高领导人所签署的文件和达成的协议。

梁强建议今后两国中央军委、国防部继续深化防务合作，促进各级代表团互访，维持现有合作机制等。

张又侠表示，他此次访越是具体化两党、两国高层领导人达成的共识，推动两国军队在国防、安全的合作交流不断走深走实。

张又侠强调，双方继续坚定不移走着两党、两国高层领导人已确立的道路，同时加强在各领域的合作，旨在建设具有战略意义的命运共同体，为两国人民带来利益。（完）