越南国家主席梁强主持欢迎法国总统访越

5月26日上午，越南国家主席梁强和夫人在主席府举行隆重仪式，欢迎法国总统埃马纽埃尔・马克龙偕夫人对越南进行国事访问。



出席欢迎仪式的有越共中央政治局委员、国防部部长潘文江，政府副总理阮志勇，国会副主席陈光方；国家主席办公厅主任黎庆海，卫生部部长陶红兰，司法部长阮海宁，农业与环境部长杜德维，河内市人民委员会主席陈士清等。



这是埃马纽埃尔・马克龙自2017年就任并于2022年再次当选法国总统以来首次对越南进行访问。在2024年10月越共中央总书记苏林对法国进行正式访问期间两国关系升级为全面战略伙伴关系后，此次访问对两国关系具有特殊意义。此次访问体现了两国高层领导人对发展双边关系的重视和坚定承诺，为越法全面战略伙伴关系注入切实有效的动力。



越南国家主席梁强和夫人同法国总统埃马纽埃尔·马克龙与夫人合影。图自越通社



越南国家主席梁强和夫人热烈欢迎率领法国总统埃马纽埃尔·马克龙率领法国高级代表团对越南进行国事访问。军乐团奏响两国国歌，两国元首向军旗行鞠躬礼，并检阅越南人民军仪仗队。



埃马纽埃尔·马克龙将越南选为其东南亚之行的首站充分体现了法国对与越南的双边关系的战略优先和高度重视。越南是东盟第一个、也是唯一一个与法国建立全面战略伙伴关系的国家。同时，此次访问也是法国推进“印太战略”的重要一步，从而充分体现出越南在法国区域外交政策中的关键作用。



欢迎仪式后，梁强与埃马纽埃尔·马克龙率两国高级代表团举行会谈，评估两国近年来合作成果，并提出未来合作方向。两国领导人将见证各项合作文件签字仪式，并共同会见记者。（完）