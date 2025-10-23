越南国家主席梁强主持国家级仪式 欢迎南非总统访越

应越南社会主义共和国主席梁强的邀请，10月23日下午，南非共和国总统马塔梅拉·西里尔·拉马福萨（Matamela Cyril Ramaphosa）抵达河内，开始对越南进行为期两天（10月23日至24日）的国事访问。



23日，越南国家主席梁强在主席府主持了国家级仪式，欢迎南非共和国总统马塔梅拉·西里尔·拉马福萨一行到访。这是南非国家元首近20年来首次访问越南，因此具有历史性意义，有助于推动两国关系提升到更深层次和更实质的水平。 越南与南非于1993年12月22日正式建立外交关系，但早在20世纪60年代，两国就已在反对殖民主义、争取民族独立的斗争中相互支持。越南共产党与非洲人国民大会（ANC）建立了团结友好的关系。



在良好传统基础上，两国关系在党际、国家及民间交流等各领域均取得积极发展。南非是越南在非洲首个建立“致力于合作与发展伙伴关系”（相当于全面伙伴关系）的国家。



两国保持高层互访与经验交流，加强政治互信，并通过政府间伙伴论坛、两国外长政治磋商、联合贸易委员会、防务政策对话等机制密切合作。河内市、胡志明市、海防市等越南多个地方已与南非多个地方建立合作关系。

目前，南非是越南在非洲地区最重要的贸易伙伴之一。双边贸易额从2007年的1.92亿美元增至2024年的17.2亿美元。越南主要对南非出口电子产品、手机及零部件、纺织品、鞋类、农产品（咖啡、大米、腰果、胡椒等）；从南非进口煤炭、矿产、水果（葡萄、苹果、梨）、木材及化学品。



南非总统拉马福萨此次对越南进行的国事访问被认为具有战略意义，将为两国“致力于合作与发展伙伴关系”注入新动力。南非总统发言人文森特·马圭尼亚（Vincent Magwenya）表示，此次访问十分重要且具有战略性意义，预计将推动双边贸易增长并提升两国关系水平。



欢迎仪式结束后，越南国家主席梁强与南非共和国总统马塔梅拉·西里尔·拉马福萨进行了短暂会晤，随后率领两国高级代表团举行正式会谈，评估两国过去的合作成果，并提出未来合作方向。两位领导人也将会见媒体记者。（完）