越南国家主席梁强主持召开《河内公约》开放签署仪式筹备工作会议

10月15日上午，越南国家主席梁强在主席府主持召开工作会议，听取关于即将于10月25日至26日在河内举行的《联合国打击网络犯罪公约》（又称《河内公约》）开放签署仪式筹备工作的汇报。



《河内公约》开放签署仪式指导委员会报告称，截至10月14日，已有93个由国家高层领导及部级领导率团的代表团确认参会，与会代表及记者总数超过1000人。



公安部与外交部已同联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）紧密协作，共同制定了签署仪式议程，并安排了8场由越南相关部委领导与联合国毒罪办共同主持的高级别边会及高级别对话会、38场专业研讨会以及20余个专题展区。



梁强在作会议上强调，越南主办的《河内公约》开放签署仪式将迎来联合国秘书长及众多世界各国领导人的参与。在当前网络犯罪问题备受关注的背景下，越南首次作为东道主主持联合国公约的签署开幕仪式，具有重要的里程碑意义。

国家主席指出，主持本次签署仪式充分证明越南是一个高度负责任的东道国；是国际社会可信赖的朋友、合作伙伴，是积极、负责任的成员；愿为世界和平、稳定与发展作出贡献；恪守《联合国宪章》与国际法。