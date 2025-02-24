越南国家主席梁强主持中央司法改革指导委员会会议

2月24日上午，中央司法改革指导委员会在河内召开2025年第一次会议，总结和评估近期司法改革工作的成果并部署2025年重点任务，审议2025年工作计划及指导委员会章程，并就涉及死刑及死刑的执行相关法律的审查和评估问题提出意见。

国家主席梁强作总结发言时强调，近期，特别是2024年以来，指导委员会及其成员积极指导有关机构严格贯彻落实越共十三大决议、关于继续建设和完善新阶段越南社会主义法治国家的第27-NQ/TW号决议以及中央政治局的其他决议、结论，取得诸多积极成果，为更好地保障和维护人权、公民权利、国家、组织及个人的合法权益，维护政治安全、社会秩序，并推动国家经济社会发展作出重要贡献。

国家主席强调，指导委员会及其成员需全面评估任务，审查、补充和完善相关规定，明确责任分工，制定2025年工作计划并确保质量。

梁强还指出，2025年是越南举行多个重大活动的一年，包括纪念建国80周年、南方解放国家统一50周年。因此，将开展更多有关人道主义政策、减刑与特赦政策等的司法活动。

梁强要求司法机关强化纪律意识，力促司法作风新提升，推进实施一批突破性举措，以提升侦查、审查起诉、审判和执行的质量；尽快完善与司法工作和司法改革相关的提案和规定。加强信息技术应用和数字化转型，以提高司法及司法辅助工作的质量和效率。（完）