越南国家主席梁强为联合国秘书长举行欢迎宴会

10月24日晚，越南国家主席梁强在国际会议中心举行宴会，欢迎联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯率团对越南进行正式访问并出席《联合国打击网络犯罪公约》开放签署仪式。



梁强主席热烈欢迎古特雷斯访越，并回顾80年前的1945年10月24日，《联合国宪章》正式生效的时刻，其标志着联合国这一全球最大的多边组织诞生，肩负着维护国际和平与安全、促进各国合作、保护人类基本权利的崇高使命。



梁强指出，80年来，联合国不断发展壮大，已成为拥有193个成员国的共同家园，共同应对全球性挑战。近50年来，越南作为联合国大家庭的一员，始终积极、主动、负责任地同行于联合国事业之中。



梁强强调，越南始终铭记并珍视联合国为越南抚平战争创伤、建设与发展国家所给予的宝贵支持。正是通过联合国，越南走向世界，携手合作与融入国际，为和平、发展与进步的共同努力作出贡献；也正是通过联合国，世界了解并来到越南，带来了知识、经验、资源与团结友谊，帮助越南战胜困难、不断前行。

值此之际，梁强代表越南国家和人民，向联合国及古特雷斯多年来对越南的支持与陪伴表示衷心感谢，并相信尽管未来仍有困难挑战，但联合国必将继续成为和平与国际合作的旗帜，激励各国携手团结，共克时艰，迈向未来。



古特雷斯在答词中回忆起1946年联合国安理会第一次投票时，一位制作投票箱的工人留下一句寄语——“祈愿世界和平”。他说，这句话提醒我们，联合国的存在是为了全人类服务，这正是多边主义的核心精神——“以人为本”。



古特雷斯指出，尽管联合国尚未能阻止所有冲突，但数十万联合国工作人员与维和人员始终奋战在艰苦环境中，为人道救援和保护全球人民的生命安全不懈努力。



他高度评价越南的作用，认为越南不仅在联合国维和行动中作出突出贡献，更是一个从战争废墟中崛起、成为全球发展成功典范的国家。



古特雷斯秘书长特别赞赏越南在联合国维和行动中的努力，称越南是和平与发展的生动象征，是“多边主义的重要支柱”。（完）