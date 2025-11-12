11月12日下午，国家主席梁强在主席府主持仪式，欢迎约旦国王阿卜杜拉二世·本·侯赛因对越南进行正式访问。



出席欢迎仪式的有越南外交部长黎怀忠，国家主席办公厅主任黎庆海，卫生部长陶红兰，国防部副部长武明良上将、越南驻阿联酋兼驻约旦大使阮青叶，公安部副部长邓鸿德中将等。



越南国家主席梁强为约旦国王访越举行欢迎仪式。图自越通社

此访是约旦王国元首首次访问越南，也是两国自建交以来首次国家元首/政府首脑级别的代表团访问。此次访问正值两国庆祝建立外交关系45周年之际，将推动双边合作开启新阶段。



梁强主席亲临红毯，热烈欢迎阿卜杜拉二世·本·侯赛因国王率领约旦高级代表团对越南进行正式访问。在迎宾乐曲中，国家主席梁强与约旦国王一同登上观礼台。在聆听了两国国歌奏响后，国家主席梁强与约旦国王阿卜杜拉二世·本·侯赛因移步前行，向军旗致意并检阅越南人民军仪仗队。



基于越南与约旦45年来持续良好的关系基础，此次约旦国王阿卜杜拉二世·本·侯赛因对越南的访问被寄予厚望，期待其成为两国关系中的历史性里程碑，开启合作新阶段，为推进双方共同关心领域的合作奠定基础。



欢迎仪式结束后，国家主席梁强与约旦国王阿卜杜拉二世·本·侯赛因共同率领两国高级代表团举行会谈，评估近期合作成果并提出未来合作方向。（完）