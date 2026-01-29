越南国家主席梁强为欧洲理事会主席举行欢迎仪式

1月29日上午，越南国家主席梁强在主席府主持欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔的正式欢迎仪式。



出席欢迎仪式的有越南农业与环境部部长陈德胜；国家主席办公厅主任黎庆海；财政部部长阮文胜；科技部部长阮孟雄；国防部副部长阮长胜上将；公安部副部长邓鸿德中将；外交部副部长黎氏秋姮；工贸部副部长张青怀；越南驻欧盟大使阮文草；国家主席助理杨国兴。



护送车队将欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔送至主席府，国家主席梁强在红毯处热情迎接率领欧盟高级代表团对越南进行正式访问的安东尼奥·科斯塔。在欢迎乐曲声中，梁强和安东尼奥·科斯塔登上迎宾台。在越南国歌和欧盟盟歌奏响后，两位领导人检阅越南人民军仪仗队。



欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔此访正值一个具有重要意义的时间点：越南刚刚成功召开越南共产党第十四次全国代表大会，且双方已于2025年庆祝了建立外交关系35周年（1990年11月28日-2025年11月28日）。



欧盟与越南于1990年11月28日正式建外。自那时至今，双方关系发展日益积极。双方高层领导人经常进行直接接触和交流，并利用多边论坛进行双边会晤；在多边论坛和国际组织中，特别是在东盟-欧盟合作框架、亚欧会议、联合国框架内保持良好协调。



对外活动的成功，有助于提升越欧关系水平，并在政治、经济、贸易投资、科学技术等所有领域为越南拓展战略合作空间，为国家新发展纪元提供了重要资源。



在越南与欧盟关系不断巩固的背景下，欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔对越南的正式访问对越欧关系具有极其重要的意义，体现了欧盟对越南正确、独立、自主、国际关系多边化多样化的外交路线的认可与高度评价，同时也肯定了越南日益提高的国际地位和威望，特别是作为欧盟在亚太地区重要伙伴的地位。



欢迎仪式后，梁强与安东尼奥·科斯塔在双方进行会谈之前进行了小范围会晤，评估双方过去的合作成果并提出未来合作方向。两位领导人将会见记者，通报会谈结果。