新闻
越南国家主席梁强为柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼举行隆重欢迎仪式
出席欢迎仪式的有越南副总理兼外交部长裴青山，国会副主席阮氏清，国家主席办公厅主任黎庆海，教育与培训部部长阮金山，国防部副部长黄春战上将，越南驻柬埔寨大使阮辉曾，公安部副部长黎文线中将，文化体育与旅游部副部长郑氏水等。
诺罗敦·西哈莫尼国王在位20年间，曾于2006年、2012年和2018年三次访问越南。此次是诺罗敦·西哈莫尼第四次访越，展现了诺罗敦·西哈莫尼个人以及柬埔寨领导人和人民对越南领导人和人民的友好、亲密感情。
车队护送诺罗敦·西哈莫尼国王进入主席府。梁强主席热烈欢迎诺罗敦·西哈莫尼国王和柬埔寨高级代表团对越南进行国事访问。
在欢迎乐声中，梁强主席邀请诺罗敦·西哈莫尼走上荣誉台。欢迎仪式上奏越柬两国国歌后，梁强主席与诺罗敦·西哈莫尼国王一同向军旗致敬，随后检阅越南人民军仪仗队。
诺罗敦·西哈莫尼国王此访在越南国家主席苏林（现为越共中央总书记）于2024年7月对柬埔寨进行的国事访问，以及越南国会主席陈青敏于2024年11月21日至24日对柬埔寨的正式访问之后进行。这表明两国高层互访频繁，有助于加强两国团结、互信和相互理解，推动双方合作日益走深走实。
在双边关系的良好基础上，诺罗敦·西哈莫尼国王对越南的国事访问具有重要意义，为深化越柬“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”关系作出贡献。
欢迎仪式结束后，梁强主席会见诺罗敦·西哈莫尼国王，评估两国近期的合作成果并就今后的合作方向提出建议。 （完）