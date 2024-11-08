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越南国家主席梁强与老挝人民革命党总书记、国家主席通伦·西苏里举行视频会谈
通伦感谢越南一直以来对老挝提供的宝贵支持，尤其是在2024年老挝担任东盟主席和东盟议会联盟（AIPA）主席期间向老挝提供了全方位支持，帮助老挝顺利完成任务。
通伦表示，将与梁强密切配合，落实两国高层领导人所达成的协议，进一步促进老挝与越南特殊友好关系的发展。
梁强承诺，在新的岗位上，将继续与老挝总书记、国家主席和老挝其他高级领导紧密合作，为培育两国伟大友谊、特殊团结和全面合作关系增光添彩。
梁强和通伦相互通报了两国国情，为两国经济社会发展成就感到高兴。
两位领导人强调了有效落实各自国家党代会决议的共同决心，尤其是在2025年的关键之年，为老挝人民革命党第十二次大会和越南共产党第十四次大会做好准备。
两位领导人对越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系不断发展表示高兴，并一致同意继续关心指导双方有关部门有效落实两党政治局会议的成果和近期达成的高层协议。同时，为即将召开的越老政府间委员会第47次会议做好准备，加速解决一些重点项目中遇到的困难和问题，推动两国经济合作更加可持续、高效发展。
两位领导人还同意加大对越老特殊关系历史的宣传教育，共享信息，紧密协调，在地区和国际论坛上相互支持。
通伦再次重申了对国家主席梁强的访老邀请。梁强高兴地接受了邀请。（完）