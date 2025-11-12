12日下午，国家主席梁强在主席府主持仪式，欢迎约旦国王阿卜杜拉二世·本·侯赛因对越南进行正式访问。其后双方举行了会谈。



国家主席梁强代表越南国家和人民，对阿卜杜拉二世国王的来访表示欢迎。梁强强调，此次访问具有历史意义，是两国自45年前（1980-2025）建交以来的首次高层互访；并希望此次访问将为两国合作关系掀开新发展篇章。



国家主席指出，越南与约旦在坚韧不拔、为独立与民族解放而奋斗的精神上有诸多共通之处，并重申越南重视与约旦的关系，愿意推动两国在各领域上的合作关系继续走深走实。



约旦国王阿卜杜拉二世为首次访问越南感到十分高兴，并祝贺越南取得的发展成就。约旦国王对越南近期遭受的自然灾害及其给国家和人民带来的重大损失表示关切与同情。



两国领导人一致认为，越南与约旦过去的双边合作关系仍较为有限，尚未与两国领导层及人民的潜力和期望相匹配；双方一致同意推动双边关系进入新阶段。

越南国家主席梁强与约旦国王阿卜杜拉二世举行会谈。图自越通社

在此基础上，越南国家主席梁强与约旦国王阿卜杜拉二世一致认为，双方需通过各类代表团互访活动，特别是高级别代表团互访，巩固政治互信；双方同意有效落实两国外交部在此次访问期间签署的合作备忘录，研究促进双方其他合作机制的协议尽快签署，并尽早在对方国家派驻名誉领事，以促进合作发展。

约旦国王建议由双方外交部作为协调机构，交换措施推动双边合作，其中包括协调双方的相关规定，以为双方在不同领域上的合作关系创造便利的法律框架。



在政治互信的基础上，两位领导人一致同意推动在其他重要领域上的合作，其中包括国防、安全、信息共享，以及在国防和安全机构之间交换专家和人员，以增进相互理解并分享双方共同关心领域的经验。



在经济领域，两位领导人一致同意为对方优势产品开辟市场创造便利条件，同时鼓励两国企业探索合作与投资的可能性，特别是在基础设施建设、绿色经济、数字经济、电信、农产品加工与制造等领域，推动两国创业生态系统和创新体系的互联互通。



约旦国王建议双方尽快研究开通直飞航线，为两国公民办理入境签证提供便利条件。



越南国家主席梁强强调越南的农业优势，并表示越南愿意加强向约旦出口优势农产品。与此同时，约旦国王表示，愿意通过提供信息共享、分享在清真领域上经验、清真认证问题的支持，并为越南清真产品开放市场。



两位领导还就两国在医疗卫生、教育培训等领域上的合作交换了意见。



会谈后，越南外交部长黎怀忠与约旦副首相兼外长签署关于越南外交学院与约旦外交学院之间的合作备忘录。（完）