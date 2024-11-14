越南国家主席梁强与秘鲁总统迪娜·埃尔西利娅·博鲁阿尔特·塞加拉举行会谈

国家主席梁强重申，越南重视秘鲁的作用和地位，期待进一步深化两国关系；重申越南坚定实施独立自主、国际关系多边化多样化的外交政策；重视发展与秘鲁的友好合作关系。



两位领导人为两国关系呈现良好发展势头，有效落实现有合作机制，并在多边论坛上紧密合作等感到高兴。秘鲁目前是越南第六大贸易伙伴，也是越南在拉美地区的最大投资目的地。



梁强建议秘鲁政府制定特殊政策，为越南企业在秘鲁进行有效的合作与投资创造有利条件。



秘鲁总统迪娜•博卢瓦尔特确认，秘鲁政府将为越南的维泰尔公司（Viettel）通过其比特尔（Bitel）项目继续在秘鲁扩展业务提供便利，参与数字化转型项目、数字基础设施建设和智慧城市项目等，以使比特尔巩固作为越南与秘鲁合作典范的地位，从而吸引更多越南企业投资秘鲁。



秘鲁总统迪娜•埃尔西利娅•博鲁阿尔特•塞加拉介绍了秘鲁未来经济社会发展的方向与政策，特别强调了于2024年APEC领导人峰会期间启用的连接拉丁美洲与东南亚的钱凯港口的重要性。迪娜•博鲁阿尔特总统希望越南企业参与该港口物流、工业和多式联运中心投资发展项目。



双方重申了推动两国双边关系迈上新高度的意愿。两位领导人一致认为，应继续促进经贸、投资合作，包括开放农产品市场、国防安全、农业、电信、数字化转型、能源、教育培训、扶贫、应对气候变化、文化旅游和人文交流等领域的合作；积极谈判签署双边合作文件，完善有助于促进两国关系可持续发展的法律框架。



两位领导一致同意为两国企业加强商务交流与合作提供便利，以提高双边贸易额，充分挖掘两国潜力；在国际组织、多边论坛和跨区域合作中加强协调配合，特别是在秘鲁与东南亚国家联盟（ASEAN）及南南合作（NAM）中的合作。

秘鲁希望越南尽早在秘鲁首都利马设立外交代表机构。



两国领导人还就共同关心的地区和国际问题交换意见，同意遵守联合国宪章的基本原则，加强多边协调配合，推动和平、合作的共同价值观，在尊重国际法的基础上以和平方式解决分歧。



会谈结束后，秘鲁总统迪娜•博鲁阿尔特主持仪式，向越南国家主席梁强授予大十字太阳勋章，在恰逢两国建交30周年之际,彰显出秘鲁政府和人民对越南国家和人民的深情厚谊以及对两国友好合作关系的高度重视。



会谈后，两国领导人发布了关于加强越南社会主义共和国与秘鲁共和国双边关系的联合声明；见证了贸促领域合作文件的签署；共同会见记者。(完)