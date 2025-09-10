越南国家主席梁强与澳大利亚总督萨曼莎·莫斯廷举行会谈

澳大利亚总督为以第28任总督的身份首次对越南进行国事访问感到高兴；并对越南在短时间内取得的突破性发展成果印象深刻。



澳大利亚总督萨曼莎·莫斯廷强调，澳大利亚始终作为越南可信赖、可持续的伙伴，一直与越南同行，支持并协助越南推进改革，以实现到2045年成为高收入国家的目标。



双方认为，2024年3月将双边关系提升为全面战略伙伴关系，是历史性步伐，体现了双方在推动两国关系在新阶段更加强劲发展的过程中所展现的战略互信和坚定决心。两国各部委和行业正按进度落实《2024—2027年全面战略伙伴关系行动计划》，特别是定期开展各项磋商与对话机制。



两国互为大贸易伙伴，互访游客数量明显增加。越南为澳大利亚企业在越南发展投资经营活动创造便利条件。越南同时积极发挥桥梁作用，推动澳大利亚加强与东南亚地区的联系，为促进澳大利亚—东盟全面战略伙伴关系以及澳大利亚与湄公河次区域的务实合作作出了贡献。



双方一致同意继续保持代表团互访和高层及各级接触，以加强信息交流，巩固政治互信和相互理解，为双边在多个领域上开展合作奠定基础。



澳大利亚总督认为，国防与安全合作是双边合作的重要支柱之一；双方一致同意在该领域进一步扩大高效合作。澳方将继续支持越南开展军官培训，向越南参与联合国维和行动提供支持。



国家主席梁强与澳大利亚总督萨曼莎·莫斯廷。图自越通社

梁强主席建议澳大利亚将继续支持越南培养中央和地方高级领导干部，特别是教师和讲师的培训；推动两国培训项目的对接，促进两国培训机构之间的合作与经验交流，加强两国顶尖研究机构和大学之间的合作。



澳大利亚总督高度评价旅澳越南人社群所作出的重要贡献，同时强调民间交流是两国关系的牢固基础。



双方一致同意进一步有力推进各项措施，以加强双边经济合作，力争实现双边贸易额达到200亿美元，并在未来几年内将双边投资翻一番；同时扩大彼此优势产品的市场准入。



越南期待在澳大利亚对东南亚地区的经济联通倡议基础上，特别是《面向2040年的东南亚经济战略》框架下，迎来来自澳大利亚企业更为强劲的投资资金。



双方还同意鼓励两国科研机构和科研人员合作开展联合研究项目，特别是在人工智能、新材料、生物医药等战略性技术领域的合作。



两位领导还同意深化在国际和地区论坛上的协调与合作。（完）