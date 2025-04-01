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越南国家主席梁强与比利时国王菲利普参观升龙皇城
在对比利时进行国事访问期间，4月1日中午，越南国家主席梁强及夫人阮氏明月与比利时国王菲利普和王后玛蒂尔德共同参观了与河内古都历史紧密相连的升龙皇城遗址群。
作为升龙皇城禁城与皇城的重要遗存，河内升龙皇城中心区承载着历代王朝在不同历史时期建造的宏伟建筑群，是越南最具历史价值的文化遗产之一。2010年被联合国教科文组织列为世界文化遗产的升龙皇城中心区，是多个世纪以来大越历史文化的象征，曾先后作为李朝、陈朝、后黎朝、莫朝和黎中兴的权力中枢。
国家主席梁强夫妇与比利时国王菲利普和王后玛蒂尔德步行穿过端门，参观了考古坑和敬天殿龙阶——这些遗迹保存着升龙皇城各历史时期的珍贵印记。此外，代表团还参观了升龙皇宫宝物展馆，该展馆陈列了一些被认定为“国家宝物”的文物，包括贵金属器物，以及由升龙官窑烧制、供国王、王后、皇室成员及朝廷使用的高档陶瓷器。
升龙-河内遗产保护中心代表向国家主席夫妇及贵宾们详细介绍了通过皇城中心区保存的文物所展现的越南千年历史。这座承载着千年文脉之都历史印记的遗产区，其古老建筑、考古遗址和文物既是升龙-河内的无价瑰宝，更是整个越南民族的骄傲。