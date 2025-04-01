越南国家主席梁强与比利时国王菲利普参观升龙皇城

在对比利时进行国事访问期间，4月1日中午，越南国家主席梁强及夫人阮氏明月与比利时国王菲利普和王后玛蒂尔德共同参观了与河内古都历史紧密相连的升龙皇城遗址群。





作为升龙皇城禁城与皇城的重要遗存，河内升龙皇城中心区承载着历代王朝在不同历史时期建造的宏伟建筑群，是越南最具历史价值的文化遗产之一。2010年被联合国教科文组织列为世界文化遗产的升龙皇城中心区，是多个世纪以来大越历史文化的象征，曾先后作为李朝、陈朝、后黎朝、莫朝和黎中兴的权力中枢。



国家主席梁强夫妇与比利时国王菲利普和王后玛蒂尔德步行穿过端门，参观了考古坑和敬天殿龙阶——这些遗迹保存着升龙皇城各历史时期的珍贵印记。此外，代表团还参观了升龙皇宫宝物展馆，该展馆陈列了一些被认定为“国家宝物”的文物，包括贵金属器物，以及由升龙官窑烧制、供国王、王后、皇室成员及朝廷使用的高档陶瓷器。



升龙-河内遗产保护中心代表向国家主席夫妇及贵宾们详细介绍了通过皇城中心区保存的文物所展现的越南千年历史。这座承载着千年文脉之都历史印记的遗产区，其古老建筑、考古遗址和文物既是升龙-河内的无价瑰宝，更是整个越南民族的骄傲。



端门始建于李朝，是皇城举行重要仪典的枢纽。这座呈U形结构的建筑东西跨度46.5米，设有五道拱门，中央拱门专供帝王通行。考古坑位于端门后方，发掘面积达85.2平方米，在1.2米深处发现了加固端门墙基的条石和后黎初期的砖铺庭院，在1.9米深处则出土了陈朝"柠檬花砖"纹铺路砖，其下层还发现了李朝时期的铺地砖。



代表团还聆听了关于敬天殿遗址的讲解。作为昔日升龙禁城中最重要的建筑，这里曾是朝廷举行重大典礼、接见外国使节及议决国家大事的场所。现存的十五世纪敬天殿云龙阶梯遗迹，包括石砌台基、阶梯及两侧侍立的黎初时期石雕龙像，代表着当时登峰造极的雕刻艺术。



比利时国王和王后对升龙皇城深厚的文化历史价值表示赞叹，强调保护与弘扬各民族文化遗产的重要性。此次参观活动向菲利普国王与玛蒂尔德王后展现了越南悠久的历史文化和热情好客的传统，为促进两国民心相通、拓展各领域合作奠定了坚实基础。（完）