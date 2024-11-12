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越南国家主席梁强与智利总统博里奇举行会谈
博里奇代表智利国家和人民热烈欢迎梁强访问智利，强调此次访问具有特别重要意义，是时隔15年越南国家主席首次访智，相信此次访问将为进一步深化两国传统友好关系和多方面的合作注入强劲动力。
博里奇对胡志明主席和越南人民此前争取民族独立、统一国家斗争历史和当今，特别是革新过程中越南在建设和发展国家中取得的成就表示钦佩和羡慕，将其视为智利可参考借鉴来服务国家社会发展事业的宝贵经验。
博里奇强调，智利始终重视和希望在对亚太地区政策总体中加强与越南的关系。
梁强强调，越南始终重视越智传统友好关系和全面伙伴关系，智利是南美地区首个国家于1971年3月25日与越南建立外交关系，感谢智利人民对越南人民此前争取民族独立、统一国家斗争和当今国家建设与发展事业提供的宝贵支持。梁强表示，此次访智旨在强调越南重视和希望大力推动与智利全面伙伴关系的立场，此次访问恰逢胡志明主席与萨尔瓦多·阿兰德已故总统于1969年5月23日进行历史性会晤之际进行，更具意义。此次会晤已为两国于1971年建立外交关系和当今越智关系发展打下基础。
两位领导对通过党际、国家、国会和地方等渠道保持代表团互访和高层接触，两国关系呈现日趋发展势头，有效开展自贸委员会、副外长政治磋商等现有合作机制感到高兴。
双方高度评价在全球经济面临许多挑战的背景下经贸关系继续得到巩固；智利是越南在拉丁美洲地区第四大贸易伙伴，越南是智利在东盟的最大贸易伙伴。两位领导高度评价越南在智利正式成立武官处，为进一步推动今后两国防务合作做出贡献。双方高度评价在联合国、亚太经合组织、东亚-拉美合作论坛、东盟-太平洋联盟等地区和国际机制保持密切和有效合作。
双方一致同意需继续集中推动自由贸易、农业、可持续发展、可再生能源、科学、教育、旅游、国防、安全等双方优势和共同关心领域的合作；积极谈判，签署双边合作文件，为两国关系可持续发展创造法律框架，为两国企业加强交流、合作经营，将双边贸易额与两国潜力相称创造便利条件。两位领导一致同意在各国际组织、多边和跨地区框架加强配合和合作，互相给予支持。
两位领导还阐述了本国发展愿景，支持自由贸易、合作共促发展、互利合作，一致同意责成两国各部门沟通，核查、更新和审议今后升级关系框架，为双边合作创造更广阔的空间，同时确定具有突破性、战略性的合作优先。
两位领导还就共同关心的国际和地区问题深入交换意见，阐述立场。关于东海问题，双方一致认为需要在尊重国际法，尤其是联合国宪章和1982年《联合国海洋法公约》等急促皇上以和平方式来解决各主权争端。
值此之际，梁强郑重转达了越共中央总书记苏林、政府总理范明政、国会主席陈青敏对博里奇的问候和尽早访问越南的邀请。博里奇愉快地接受了邀请。
会谈后，两位领导见证了两国外交部之间越南-智利联合声明签署仪式；两国国防部防务合作备忘录以及涉及农业、文化、贸易促进等领域合作文件签署仪式；共同会见媒体记者等。（完）