越南国家主席梁强与斯里兰卡总统共同探访胡志明主席故居

胡志明主席故居是国家特别重要的历史文化遗址，是胡志明主席人生最后15年（1954年12月至1969年9月2日）生活与工作的场所，保存着大量与他老人家生平事业相关的原始文物资料。这些珍贵遗产生动体现了胡志明主席深邃的思想、简朴的作风、崇高的品德以及为越南民族革命事业奉献终生的伟大精神。这里不仅是胡志明主席思想道德与简朴生活方式的见证，更成为越南与世界各国高层次外交活动的重要场所。

漫步在故居内，两国元首先后参观了与胡志明主席生平密切相关的鱼塘、高脚屋等历史遗迹，瞻仰了"胡伯伯在主席府花园工作"铜像及诸多珍贵文物。

梁强向斯方贵宾介绍道，胡志明主席是越南爱国主义与革命英雄主义最崇高的象征，是民族智慧与时代良知的璀璨结晶，他将毕生奉献给了越南党和民族的革命事业。



两位领导和"胡伯伯在主席府花园工作"铜像合影。图自越通社

斯里兰卡领导人聆听了胡志明高脚屋的历史讲解。这座仿照越北少数民族民居建造的屋舍，曾是胡志明主席在1958至1969年间生活工作的场所，也是他日夜运筹帷幄、与政治局讨论越南革命战略路线的重要见证地。在这里，胡志明主席不仅领导人民克服重重困难，还经常接见国际代表团。展陈的文物资料真实再现了这位全心全意为国家、民族和世界和平友谊进步事业奋斗的领袖的形象。

胡志明主席生前酷爱大自然，这一特质在遗迹区的芒果路、鱼塘、花园、高脚屋前的椰树、南方牛奶果树、毅力榕树以及主席府花架等户外景观中得到充分体现。这些自然元素与遗迹区和谐相融，共同构成了主席府遗迹区独特的人文价值。

迪萨纳亚克总统深切感受到胡志明主席廉洁谦逊的生活作风与博大精深的思想。他表达了对这位激励全球独立自由运动领袖的崇高敬意，并为斯里兰卡与越南在革命斗争中结下的团结情谊深感自豪。

此次活动再次证明，胡志明文化价值将继续成为推动越斯两国多领域关系蓬勃发展的精神纽带。（完）