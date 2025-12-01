越南国家主席梁强与文莱苏丹一致同意提升全面伙伴关系水平

12月1日，越南国家主席梁强与正在对越南进行国事访问的文莱苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚举行了会谈。



会谈在友好坦诚的气氛中进行，两国元首就双边合作关系及共同关心的地区和国际问题深入交换意见。



两国领导人高度评价特别是在2019年提升为全面伙伴关系以来近年双边关系的稳健发展。双方通过保持各级别、各渠道的高层互访与接触，政治外交关系日益巩固；双边合作机制有效落实；双方积极协调实施2023-2027年阶段行动计划。



国防安全合作是两国关系的亮点，双方防务力量紧密协作，在东盟及“东盟+”等多边防务论坛中相互协调支持。经贸合作发展积极，双边贸易额已提前实现2025年达到5亿美元的目标。农业、能源、教育培训及民间交流等领域的合作也得到加强。



关于未来两国关系发展方向，两国领导人一致同意通过加强高层互访与各层级交流，深化国家、政府、议会和民间渠道联系，以增强政治互信与相互理解；继续有效落实双边合作联合委员会机制；协同有效执行《越南与文莱达鲁萨兰国全面伙伴关系2023-2027年阶段行动计划》。



梁强主席与文莱苏丹一致认为两国经济合作潜力巨大、空间广阔；同意密切协作，力争尽早实现双边贸易额翻番，通过促进贸易投资、加强企业对接、交流政策市场信息、推动数字经济、绿色转型、循环经济等新领域合作达成目标。越南欢迎文莱投资者参与国际金融中心建设、基础设施、能源、旅游和服务等领域项目。文莱同意与越南分享清真领域经验，考虑相互承认清真认证，在越发展清真食品及产品生产项目。



双方也同意文莱将继续为越南企业在文莱海域提供油气服务及参与油气勘探活动创造便利；鼓励文莱企业在越南投资勘探开采油气资源。

两国领导人肯定了在地区形势复杂多变的背景下国防安全合作的重要性，同意分享经验并扩大在有组织犯罪防控领域的合作，包括毒品走私、人口贩卖、非法移民、恐怖主义、网络犯罪及洗钱等。



双方同意拓展教育、文化、旅游和民间交流等重要领域合作，以增强社会凝聚力与相互理解，全面推动两国关系发展。



在讨论国际和地区问题时，双方高度评价两国在多边机制尤其是联合国和东盟框架内的积极协调与相互支持；同意加强东盟内部团结统一，与东盟各国共同为维护地区和平稳定与发展作出贡献。



文莱苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚表示支持越南在2026年担任《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）轮值主席，并成功主办2027年亚太经合组织（APEC）会议。



关于东海问题，双方承诺维护和促进东海和平、安全、稳定、航行与飞越安全自由；呼吁各方保持克制，不使用武力或以武力相威胁，充分尊重外交和法律程序，在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基本原则基础上，以和平方式解决争端。



借此机会，双方发表了关于此次访问成果的联合声明，并签署了海洋合作、渔业及打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞等三个领域的合作文件。（完）