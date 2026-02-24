越南国家主席梁强与国家主席办公厅干部举行新春见面会

在2026丙午年新春到来之际，越南国家主席梁强24日在主席府与国家主席办公厅全体干部职工举行新春见面会。



梁强向国家主席办公厅全体干部职工致以新年祝福，对办公厅认真贯彻中央书记处和政府总理的各项指示、组织好春节系列关爱活动等给予高度评价。



梁强指出，国家主席办公厅积极主动、细致周到地履行了为国家主席、国家副主席出谋划策的职能任务。在2026丙午年春节前后及春节期间，办公厅协助国家主席、国家副主席指导落实党的十四大决议。组织好国家主席与参加“家乡之春”活动的侨胞见面会、新春期间看望慰问武装力量、开展国家领导人关于筹备第十六届国会选举的相关活动等。



在分享国家发展成就时，梁强强调，所取得的成果体现了党的正确领导、全民的同心协力以及各级政治体系的重要贡献。

越南国家主席梁强与国家主席办公厅领导合影。图自越通社

谈及自2025年7月1日起实施的组织机构调整和两级地方政府模式，梁强认为，这项工作初步见效，但仍需进一步总结经验、加以完善，以确保机构运行更顺畅、高效，真正贴近人民、服务人民。



面对新时期日益提高的任务要求，梁强明确指出，国家主席办公厅需要大力推进改革创新；加强学习研究，提高参谋质量；紧扣国家主席、国家副主席的职能任务和权限，及时、准确、有效地提出建议。



梁强建议办公厅发扬80多年来的光荣传统，保持团结协作，弘扬责任精神，把节日的喜悦化作奋进的动力，全力以赴取得更好成绩。



梁强表示，相信国家主席府办公厅集体再接再厉，不断总结经验，提高工作质量和效率，同全党、全民一道，推动国家快速可持续发展。（完）