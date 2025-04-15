越南国家主席梁强与中共中央总书记、中国国家主席习近平举行会谈

4月15日，越南国家主席梁强在主席府与中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平举行了会谈。



梁强指出，两党两国最高领导人保持经常性会晤与交流，不仅有助于增强高层政治互信、巩固传统友谊，还为双边合作关系提供战略指引。



梁强表示，作为中国的“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”，越南衷心祝贺中国共产党、国家和人民近年来取得的重要而全面的发展成就；坚信，在以习近平同志为核心的中国共产党领导下，中国必将圆满实现第二个百年奋斗目标，建设成为富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国。



习近平相信，在越南共产党坚强领导下，越南一定能够成功实现既定的目标和任务，筹备好和成功召开2026年越共十四大。

两位领导人共同强调，越中是山连山、水连水的邻邦，由胡志明主席、毛泽东主席等老一辈领导人亲自缔造和悉心培育的两党两国的传统友谊是两国人民的宝贵财富，值得两国一代又一代人继承、珍惜并不断发扬光大。



梁强强调，越南党和国家始终坚定不移地把巩固和发展对华友好合作关系视为客观需要、战略选择，是越南奉行的独立、自主、和平、友好、合作与发展、国际关系多边化多样化的外交政策中的首要优先事项。



习近平指出，今年既是越中建交75周年，也是“中越人文交流年”。中越关系已从传统友好、同志加兄弟的关系，发展成为携手构建具有战略意义的命运共同体的伙伴，并成为国家间友好互助、团结合作的典范。



梁强高度评价习近平与越南党和国家领导人举行的会谈、会见所取得的丰硕成果和重要共识，并就今后两国合作提出以下五点建议与方向：



一是，保持高层交流常态化，增进互信，加强治国理政经验交流，提升两党、政府、国会/人大、祖国阵线/政协等机制性合作成效。



二是，提升务实合作水平，重点推动科技合作成为双边合作的新支柱、新动力、新亮点。



三是，扎实推进“2025年越中人文交流年”，加强民间友好交流，夯实双边关系的民意基础。



四是，加强在双方共同参与的国际和地区论坛上的交流与协调，互相支持，提升在国际舞台上的地位与作用。



五是，在遵守高层共识和包括1982年《联合国海洋法公约（UNCLOS）在内的国际法的基础上妥善管控与解决海上分歧，维护东海及地区和平稳定。

习近平表示，中方愿与越方保持高层战略沟通，继续深化两党、政府、军队和执法等各渠道合作；落实好“一带一路”倡议与“两廊一圈”对接合作规划；愿同越方推动基础设施互联互通，特别是三条跨境铁路、边境经济合作区、智能口岸等合作项目；扩大对优质越南商品的进口。



双方还将推动绿色发展、5G、人工智能等新兴领域合作，开展丰富多样的人文交流，尤其注重两国青年的交流合作;开展更多“小而美”的民生项目，加强地方间交流，以及教育、文化、旅游领域合作，让友谊真正深入人心。



双方还将加强在APEC、东盟、澜沧－湄公河等多边机制下的合作。同时，习近平建议双方切实落实高层共识，妥善管控分歧，拓展海上合作。



会谈结束后，梁强为习近平一行举行了隆重的欢迎宴会。（完）