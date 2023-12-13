越南国家主席夫人和中共中央总书记、中国国家主席夫人与河内国家大学学生交流

在中共中央总书记、中国国家主席习近平对越南进行国事访问期间，12月13日上午，越南国家主席武文赏夫人潘氏清心与中共中央总书记、国家主席习近平夫人彭丽媛与河内国家大学学生进行交流。

河内国家大学校长黎军和学校董事会欢迎两位夫人来访并与该校学生交流；向两位夫人介绍河内国家大学与中方合作伙伴的合作办学情况。

在交流活动中，两位夫人聆听汉语专业学生表达对中国和越中友谊的感受和理解。大学生们希望通过学习中国语言和文化，成为越中友谊的桥梁，为建设越中友好合作关系做出贡献。两位夫人观看了大学生们的文艺演出，欣赏了大学生们表演的越文和中文歌曲。

彭丽媛教授对河内国家大学大学生和学生表演的中文歌曲和他们的中文水平表示印象深刻。彭丽媛表示，河内国立大学学生的中文歌曲口语和表演能力令人印象深刻。她说，越南学生非常聪明、勤奋。彭丽媛教授表示，语言是日常沟通的桥梁，学习汉语让越南学生更好地了解中国，同时中国学生学习越南语也有利于了解越南文化。

彭丽媛表示，她了解到越南现已将中文纳入国民教育体系，相信随着两国友谊不断加深，越南将掀起新一轮的汉语热。

彭丽媛表示：“语言是沟通的桥梁，希望大家努力学习中文，多了解中国、感知中国，做促进中越文化交流的使者，让中越友好事业薪火相传。”

彭丽媛高度评价河内国家大学与中国伙伴的合作模式，希望河内国家大学将继续促进交流活动，让更多越南学生学习中文和赴中国留学。

交流会结束时，河内国家大学大学生展示了越文和中文书法功底，在越南传统斗笠上用越文和中文书法写上“友谊”两个字。（完）