越南国家主席会见出席“俯瞰宇宙之窗”国际科学会议的科学家

越南国家主席武文赏于8月12日下午在总统府会见了出席在越南平定省归仁市举办的“俯瞰宇宙之窗”国际科学会议的56名国际和越南科学家。

科学家代表在会见上发言时表示，越南是一个拥有年轻、充满活力、有潜力、有崛起意愿的劳动力的国家。越南还充分汇聚发展基础科学、推动未来发展的因素。许多越南科学家在国内外享有盛誉。

科学家代表们表示，越南需要利用现有优势，发展与其潜力相称的科学技术。科学家们表示希望有更多的目的地、更多类似于平定省归仁市国际跨学科科学与教育中心（ICISE）的科学发展中心模式，为越南的科学和教育事业做出更多贡献。

越南国家主席武文赏对越南“相约越南”科学协会表示认可和高度赞赏。他强调：“越南‘相约越南’科学协会所做的事情对于越南科学与教育事业的发展以及整个越南的发展具有重要意义。”

越南国家主席武文赏表示，越南是从一个经历过战争、有许多伤痕需要抚平的国家中走出来的，从经济低迷开始，经过近40年的革新，越南迄今在许多领域都取得具有历史意义的伟大成就。越南在国际舞台上的地位、威望日益提高，越南国际合作关系日益扩大，为地区和世界的可持续发展、和平、合作作出贡献。

越南国家主席武文赏申明，越南的成功离不开海外知识分子和国际友人的巨大贡献。趁此机会，国家主席武文赏对陈青云和黎金玉两位教授予以表扬并高度赞赏。他们是科学知识分子的典型和模范。他们在国外已经很有名气，但在内心的召唤和对祖国的热爱之下，回到祖国，孜孜不倦地工作，克服障碍、致力于建设和奉献，为越南科学与教育事业做了许多实际而有意义的事情。

国家主席武文赏表示希望今后越南继续得到国际科学家、海外越南科学家和海外越侨科学家的合作与支持。通过合作、联系和交流可以培养、支持、激励和引领国内外越南青年科学家的科学研究；欢迎更多世界各地的的科学家来到越南，为越南社会经济发展作出贡献，从而为世界科学成就作出贡献。（完）