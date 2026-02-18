越南国内购买力复苏，商品市场回暖

据越南工贸部国内市场管理与发展局消息，大年初二，国内市场消费氛围较初一明显回暖。

分销体系继续在市场稳定中发挥重要作用。CircleK、FamilyMart、7-Eleven和GS25等连锁便利店维持春节期间的运营，保障了必需品的供应。与此同时，永旺（AEON）、MM Mega Market、GO! 和Saigon Co.op等大型零售系统已按照适合的时段在一些地区开门营业。值得注意的是，永旺购物中心系统已于大年初一（2月17日）下午四点开始营业，并在初二继续运营，满足了人们新春娱乐购物的需求。

在传统集市，部分小商贩也已恢复经营，主要集中于生鲜食品、蔬菜、水果和祭品。在各家超市，价格明码标价，并伴有新春促销活动，未记录到商品短缺或不合理涨价的情况。

据各省市工贸厅（局）的报告，服务于春节的货源准备工作开展得较早且贴近需求预测。储备总值比平常月份增长约10-15%，在一些大型分销企业，必需品的增幅达到20-40%。商品种类丰富，主要集中在粮食、生鲜及加工食品、糖果蜜饯、饮料、汽油等。

各地方同时在工业园区、偏远地区、边境地区、海岛举办了多个春节集市和流动销售点，确保民众能以合理价格购买到商品。

在现代零售渠道，乐天超市（Lotte Mart）、WinMart 和 Central Retail 等系统扩大了货源，开展促销活动，并加强线上销售和送货上门服务，有助于缓解春节期间传统渠道的压力。市场平抑计划在34个省市开展。河内市有19家单位参与，约10700个销售点，胡志明市有超过89家单位参与，平抑商品占市场份额的23-43%。

在保障市场供应稳定的同时，市场检查、监管工作在节前、节中、节后的高峰期也得到有力开展。市场基本稳定，尚未发生大规模突出事件。

总体来看，从腊月底高峰期至2026年丙午年大年初二，市场运行安全，供需和谐。购买力较去年同期略有增长，主要集中在必需食品和陈列装饰用品上。

预测在接下来几天，当各零售系统陆续恢复营业，市场将更加活跃，但整体价格预计不会出现明显波动。（完）