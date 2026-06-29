越南国内碳交易所正式开市

在开市仪式上，河内证券交易所理事长阮英峰表示，国内碳交易所正式投入运营，是落实政府总理《关于批准越南碳市场建设与发展方案》的第232/QĐ-TTg号决定、财政部有关指导意见以及政府《关于温室气体减排和臭氧层保护规定》的第06/2022/NĐ-CP号法令等的重要成果。



阮英峰强调，碳交易所的设立不仅是技术层面的重要举措，更是将环境保护责任与企业经济利益紧密结合，为企业通过排放配额和碳信用交易优化减排成本提供市场机制，激励企业推进技术创新，助力实现可持续发展目标，坚持不以牺牲环境换取经济增长。



河内证券交易所理事长阮英峰讲话。图自越通社

他表示，市场运行后，河内证券交易所将继续与有关单位密切配合，确保市场安全、高效、公开、透明运行；同时加强宣传推广，鼓励排放企业及关注碳信用交易的相关机构积极参与市场。



越南国家证券委员会主席武氏真芳在仪式上表示，国内碳交易所正式投入运营，是越南完善现代市场经济体制进程中的一项重要举措，也标志着越南金融市场朝着绿色、透明、可持续方向迈出了新步伐。



她指出，在全球气候变化带来严峻挑战的背景下，发展绿色经济、循环经济和可持续增长已成为必然趋势。建立碳交易所不仅为温室气体排放配额和碳信用交易搭建公开、透明、公平的市场平台，也是推动企业主动更新技术、提升生产效率、减少排放的重要经济工具。对于金融市场而言，碳交易所是绿色金融生态体系的重要组成部分，将开辟可持续发展项目融资和资源配置的新渠道，并推动越南资本市场和环境市场逐步与国际惯例接轨。



武氏真芳表示，经过财政部、自然资源与环境部及有关部门长期积极、协调筹备，目前法律制度、信息技术基础设施、业务流程及协同机制等各项条件已基本完善，为国内碳交易所正式投入运营奠定了坚实基础。 为确保市场安全、稳定、透明、高效运行，她建议市场运营机构重点保障信息技术系统安全稳定、持续畅通运行，进一步完善业务流程，为市场成员和企业参与交易创造便利；加强市场监管，严厉查处操纵市场、欺诈等违法行为；加大宣传力度，及时提供权威信息，提高企业对碳市场的认识；同时积极借鉴国际经验，提升中介机构服务能力，持续完善相关制度和政策，推动碳市场更好地适应国际一体化发展要求。



作为运营单位代表，越南证券交易所董事会主席梁海生表示，将全面贯彻落实各项工作任务，把保障碳交易所安全、稳定、顺畅、安全运行作为首要任务，确保所有交易活动依法公开、透明、有序开展。



专家认为，当碳成为一种可交易的资产时，企业不仅是在履行减排义务，如果能构建起符合标准的减排项目，还将有机会创造更多的经济价值。同时，满足排放标准也将帮助企业在欧洲、澳大利亚、美国等众多市场对进口商品环境标准日益收紧的背景下，显著提升自身的核心竞争力。



为了推动碳市场行稳致远、发挥实效，专家们建议需尽早完善涵盖各行业的排放测量、报告与核查（MRV）指导体系；为小微企业提供温室气体盘查费用资助；发展本土咨询团队，并建立绿色信贷、对率先转型先锋企业给予优惠等激励机制。