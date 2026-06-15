越南国内消费强劲增长，成为经济亮点

2026年前5个月，越南商品零售和服务业收入增长11.2%，继续成为越南经济的亮点。



据越南财政部统计局数据显示，2026年前5个月，商品零售和服务业收入总额约达3185万亿越盾，同比增长11.2%。剔除价格因素后，增长率仍达6.1%，表明国内购买力和消费需求保持积极复苏势头。



仅2026年5月，消费品零售总额和消费服务收入约达647.1万亿越盾，环比增长0.5%，同比增长11.8%。



在收入结构中，商品零售继续占据主导地位，达2418万亿越盾，占总量的近76%，同比增长11.1%。成品油类增长最高，达12.7%，其次是服装类增长10.2%；粮食食品类增长9.6%；家用设备及用品类增长7.5%；其他商品类增长了17.6%。



许多地方取得令人印象深刻的零售增长率，如：广宁省增长12.9%，岘港市增长12.7%，同奈省增长11.4%，芹苴市增长11.2%，河内市增长11.1%，胡志明市增长10.9%等。



此外，住宿和餐饮服务领域持续向好，收入估计达40.4万亿越盾，同比增长13.3%。旅游服务业尽管仅占总收入总额的1.3%，但增长12.2%，达约40.6万亿越盾。与此同时，其他服务收入约达325.9万亿越盾，同比增长9.1%，继续为经济的消费和服务增长作出积极贡献。



专家评估，商品零售和服务业收入增长主要原因来自国内需求良好复苏、消费刺激政策以及旅游业的突破性发展。据安平证券公司分析，得益于消费刺激政策的支持和经济购买力的复苏，2026年第二季度零售业前景保持积极态势。



专家认为，要使国内消费真正成为可持续增长的动力。经济要朝着更多地依赖国内消费的方向重新平衡，需要确保民众收入改善、社会民生保障体系足够可靠，并扩大消费信贷的可及性等。（完）