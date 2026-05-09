越南国会通过2026-2030年中期公共投资计划

该决议提出的总体目标是提高公共投资效率，发挥公共投资的带动、引领作用，最大限度吸引预算外资金用于发展性投资，推动经济快速、可持续发展，发挥公共投资作为增长动力的作用，完善配套、现代化基础设施体系，服务于经济发展目标，保障和改善民生、维护国家安全，革新公共投资管理方式。



具体目标包括：2026-2030年公共投资资金占全社会总投资资金的比重约为20%至22%；发展性投资支出占国家财政总支出的比重约为40%；公共投资资金到位率超过所交计划的95%。国家财政公共投资资金要集中、有重点，项目数量比2021-2025年至少减少30%等。



国会决定，2026-2030年国家财政预算中期公共投资计划资金总额为8220万亿越盾（折合人民币2163元），其中中央预算资金3800万亿越盾，地方预算资金4420万亿越盾。

经过数月建设，途经安江省朱笃市的朱笃-芹苴-朔庄高速公路正在逐步成形。图自越通社

国会要求政府指导制定按项目成果分配资金的实施细则，并与经济社会核算密切联系，按规定评估投资效益。



组织实施并指导各部委、中央机构和地方采取有力措施，同步落实2026-2030年中期公共投资计划，组织检查并严肃处理违规行为。



对于地方预算平衡资金，决议明确指出，各地方在地方预算平衡资金年度公共投资计划中的分配额度，需基于实际收入能力，并确保不增加地方年度预算赤字。（完）