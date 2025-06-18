在6月18日下午举行的越南第十五届国会第九次会议上，国会以420票赞成，表决通过了《<产品质量法>部分条款修改补充法》，赞成率达85.36%。这部备受关注的法案将于2026年1月1日起正式生效。

除了修改和补充第 1、2、3、4、5 和 6 条外，该法还在第 6 条增加了第 6a、6b、6c、6d、6đ 款，其中值得关注的是关于国家对产品质量管理职责的第 6a 条。

根据6a款规定，政府统一管理全国范围内的产品质量。科技部是对产品质量实行国家统一管理，并向政府负责的牵头部门。国防部、公安部负责分管领域质量监管，确保满足保障国防安全任务要求，各级人民委员会负责当地产品质量管理。

第 6d 款对产品供应链的可追溯性和透明度进行严格规定，确保诚实、客观、可追溯、可验证、不妨碍货物流通，符合海关、税收和贸易保护等相关法规。高风险产品必须实施溯源管理，由部级机构确定，有实施路线图，确保可行性，符合企业能力和产业发展特征。此外，鼓励企业自愿开展产品溯源，符合产业规模、特点和生产经营条件。

关于适用标准、符合性声明和合格声明的第23条修改补充如下：

生产和进口产品的组织和个人要按照技术标准和法规发布适用标准。

适用标准要显示在产品上或在包装、标签或随附技术文件中上。

符合性声明和合格声明须按照技术标准和法规进行。（完）