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越南国会签发关于第十五届国会第七次会议质询会的决议
因此，国会要求政府、政府总理、各部委、部级机构、国家审计署集中精力解决这些不足。
具体的是，在自然资源与环境领域，有效落实《越南海洋经济可持续发展战略》（近期2030年，远期展望至2045年）；修改补充《海洋岛屿自然资源与环境法》；有效开发利用海洋资源、保障水源安全；完善采矿业相关政策法规，提高矿产利用效率等。
在工贸领域，完善电子商务法律法规，保护消费者的权益；推动电子商务活动管理、监督，做好网上纠纷解决、严管电商商品来源；关注贸易促进活动，提高产品质量，促进市场多元化，深度参与区域和全球供应链等。
在文化、体育和旅游领域，传承和保护民族尤其是少数民族传统文化，将其与旅游发展相结合；严查体育领域的违法违规行为；打造国家旅游品牌，提高旅游竞争力，大力吸引国际游客等。
国家审计署研究修改《国家审计法》及相关文件，推动行政改革，逐步从传统审计方式转向以大数据为基础、以科技为支撑的数字化审计方式；加强纪律建设；及时解决审计结论和建议落实中存在的问题。
政府、政府总理、各位部长、部级机关负责人、国家审计长、有关机构和组织、各地方人民议会、人民委员会在职权范围内认真执行本决议。自然资源与环境部、工贸部、文体旅游部的各位部长、国家审计长制定实施决议的计划并向国会报告决议实施情况。国会常务委员会、民族委员会、越南祖国阵线和社会政治组织等机构在职责范围内对决议实施情况履行监督责任。（完）